Ισραήλ: Μετωπική σύγκρουση μεταξύ υπουργού Άμυνας και ΑΓΕΑ στον στρατό

Μετωπική σύγκρουση μεταξύ υπουργού Άμυνας και ΑΓΕΑ σημειώνεται στον ισραηλινό στρατό, αλλά όχι για την επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας όπως θα νόμιζε κανείς. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «παρακολουθεί στενά» τις αποφάσεις για το στρατιωτικό προσωπικό, εντείνοντας μια διαμάχη με τον αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγο Ζαμίρ.

«Μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, δεν υπάρχει πλέον στρατός που να μην βρίσκεται υπό επιτήρηση», σημείωσε σε μια «διευκρίνιση» που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του.

Ο Κατζ συγκρούστηκε τη Δευτέρα με τον Ζαμίρ σχετικά με μια συνάντηση που είχε ο ανώτατος στρατηγός σχετικά με διορισμούς ανώτατων στρατιωτικών, και στη συνέχεια απέρριψε τις προτεινόμενες προαγωγές.

«Σύμφωνα με το νόμο, εγώ είμαι αυτός που αποφασίζει για την έγκριση προαγωγών από τον βαθμό του συνταγματάρχη και άνω, και ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχει ως στόχο να προτείνει διάφορες επιλογές», λέει στην ανακοίνωσή του.

«Επομένως, θεσπίστηκε μια διαδικασία για προηγούμενη διαβούλευση μεταξύ του υπουργού Άμυνας και του αρχηγού του επιτελείου, μια διαδικασία που πρέπει να διεξάγεται με τάξη και σε προκαταρκτικές συζητήσεις, όπως έχει γίνει από τότε που ανέλαβα τη θέση του υπουργού Άμυνας», λέει ο Katz.

«Η προσπάθεια να αλλάξουν οι διαδικασίες που αποφασίσαμε, ίσως κατόπιν σύστασης αντικυβερνητικών συμβούλων που ανακατεύουν τα πράγματα, και να αντικατασταθούν με μια προσπάθεια δημιουργίας γεγονότων επί του πεδίου σε ad hoc (επί τούτω) συναντήσεις, δεν θα επιτύχει», διαμηνύει.

Παρά τον ισχυρισμό του Κατς, φαίνεται να μην υπάρχει νόμος που να εξουσιοδοτεί τον υπουργό Άμυνας να είναι υπεύθυνος για την έγκριση προαγωγών στον στρατό, αναφέρουν πάντως οι Times of Israel.

Υπάρχει, ωστόσο, μια «διαταγή του Γενικού Επιτελείου» - ένα πρωτόκολλο ανώτατου επιπέδου για τον στρατό - από το 1992 (το οποίο ενημερώθηκε το 2020), που ορίζει ότι για τις προαγωγές συνταγματάρχη και άνω, ο αρχηγός του επιτελείου είναι η «αρμόδια για τους διορισμούς αρχή» και ο υπουργός Άμυνας είναι η «αρμόδια για την έγκριση αρχή».

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan ανέφερε την Τρίτη ότι ο Ζαμίρ είχε διαβουλεύσεις με αρκετούς απόστρατους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Γκαμπί Ασκενάζι, του πρώην Διευθυντή Επιχειρήσεων Ισραήλ Ζιβ και του πρώην εκπροσώπου του Ισραηλινού Αμυντικού Δυναμικού Άβι Μπεναγιάχου, οι οποίοι έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πάντως την Τετάρτη ότι ο αρχηγός του επιτελείου ενέκρινε την «κύρια ιδέα» για ένα σχέδιο επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια νέα επίθεση και θα αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, την οποία κατέλαβε λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 πριν αποσυρθεί.

Πηγή: skai.gr

