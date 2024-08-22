Οι αρχές της δυτικής περιφέρειας Κουρσκ της Ρωσίας άρχισαν να εγκαθιστούν τσιμεντένια καταφύγια για να συμβάλουν στην προστασία των αμάχων εν μέσω της εισβολής ουκρανικών δυνάμεων σε αυτήν, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της.

Οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν τις ουκρανικές δυνάμεις στην Κουρσκ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, μετά τη διασυνοριακή επίθεση στη ρωσική περιφέρεια στις 6 Αυγούστου χιλιάδων στρατιωτών του Κιέβου, που είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από την περιοχή.

"Κατόπιν οδηγιών μου, η διοίκηση της πόλης Κουρσκ προσδιόρισε σημαντικά σημεία για την τοποθέτηση αρθρωτών καταφυγίων από σκυρόδεμα --σε πολυπληθή μέρη", σημείωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης της Κουρσκ Αλεξέι Σμιρνόφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Περίπου 60 στάσεις λεωφορείων θα εξοπλιστούν με αυτά, πρόσθεσε.

Ο Σμιρνόφ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία που δείχνει μια από τις τσιμεντένιες αυτές κατασκευές να παραδίδεται από ένα φορτηγό. Ο πληθυσμός της πόλης Κουρσκ υπολογίζεται σε περίπου 450.000 ανθρώπους.

Ο Ρώσος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι καταφύγια θα τοποθετηθούν και σε άλλες δύο πόλεις, τις Ζελεζνογκόρσκ και Κουρτσάτοφ. Στην τελευταία βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Κουρσκ. Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι προγραμματίζει επίθεση σε αυτόν, κάτι το οποίο αρνείται το Κίεβο.

Ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι θα επισκεφθεί "την προσεχή εβδομάδα" τον σταθμό αυτόν, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ΔΟΑΕ.

Ξεχωριστά Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν χθες διείσδυση Ουκρανών στρατιωτών στο ρωσικό έδαφος στα σύνορα με τη δυτική περιφέρεια Μπριάνσκ, σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων από το πεδίο των μαχών στην Κουρσκ.

Στο μεταξύ, οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται κατά τη δική τους επίθεση στην ανατολική Ουκρανία, όπου επιδιώκουν να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την περιφέρεια Ντονέτσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

