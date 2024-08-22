Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πλήγμα drone εναντίον οικίας στη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Τουλκάρεμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Το πλήγμα είχε στόχο ένοπλους μαχητές, διευκρίνισε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα ισραηλινά στρατεύματα ήρθαν αντιμέτωπα με μαχητές και έσκαψαν δρόμους για να εντοπίσουν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς που ήταν τοποθετημένοι εκεί.

Κάτοικοι της Τουλκάρεμ δήλωσαν ότι το πρωί ακούγονταν στην περιοχή πυροβολισμοί και εκρήξεις.

Προς το παρόν καμία ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει ανακοινώσει ότι οι άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν μέλη της.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν αυξηθεί οι ταραχές και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η ένταση ήταν οξυμένη ήδη από πριν.

Τουλάχιστον 637 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή αυτή από τον ισραηλινό στρατό ή από εποίκους, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα παλαιστινιακά στοιχεία.

Την ίδια περίοδο στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 19 Ισραηλινοί πολίτες ή στρατιώτες σε παλαιστινιακές επιθέσεις, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.