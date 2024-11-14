Ρωσία: «Παράθυρο» για διάλογο με τον Τραμπ, αλλά υπάρχει «μακρύς κατάλογος προβλημάτων»

«Παράθυρο» για διάλογο με την κυβέρνηση Τραμπ ανοίγει η Μόσχα, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι υπάρχει «μακρύς κατάλογος προβλημάτων».



Ο κατάλογος των ενοχλητικών προβλημάτων στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι τόσο μεγάλος που είναι δύσκολο να διαλέξουμε κάποιο κατά προτεραιότητα για συζήτηση, τόνισε δηκτικά την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ σε ερώτηση του TASS εάν υπήρχε ελπίδα ότι όταν η ομάδα του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λάβει Τέλος, τα εμπόδια στην κανονική λειτουργία των κεντρικών γραφείων του ΟΗΕ θα αρθούν.



«Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες για ελπίδες», είπε ο Πεσκόφ. «αυτό δεν είναι το μόνο ερώτημα που μπορεί να τεθεί στην πλευρά των ΗΠΑ. Η ατζέντα των "ενοχλήσεων" είναι τόσο μεγάλη, που θα ήταν λάθος να επισημανθεί ένα θέμα ως προτεραιότητα» τόνισε ο Πεσκόφ.



Νωρίτερα, ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στο Μπακού. Εξέφρασε την ανησυχία του για τους παράνομους περιορισμούς της έκδοσης βίζας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι εμπόδισαν Ρώσους εκπροσώπους να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες των οργάνων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημείωσε επίσης την ανάγκη λήψης μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διεθνείς συμφωνίες για το καθεστώς της έδρας του ΟΗΕ.

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει μια δυνατότητα για νέο διάλογο μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ, αν και ο στόχος της Ουάσινγκτον παραμένει να περιορίσει τη Μόσχα, δήλωσε από πλευράς του ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ στη Γενεύη την Πέμπτη.

Πρόσθεσε ότι αν ο Τραμπ ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, θα ήταν καλοδεχούμενη εξέλιξη και «είμαστε ανοικτοί σε κάτι τέτοιο».

«Ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές μετατοπίσεις, η Ουάσινγκτον επιδιώκει σταθερά τον περιορισμό της Μόσχας... η αλλαγή της κυβέρνησης ελάχιστα αλλάζει αυτό το γεγονός», δήλωσε ο Γκενάντι Γκατίλοφ.

«Η μόνη αλλαγή που μπορεί να είναι εφικτή είναι ο διάλογος μεταξύ των χωρών μας, κάτι που λείπει τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «οποιαδήποτε χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας θα σημαίνει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πολεμούν ανοικτά εναντίον της Ρωσίας».

Πηγή: skai.gr

