Η Επιτροπή ενέκρινε τη χρηματοδότηση πέντε διασυνοριακών έργων για την υποστήριξη πιο συντονισμένων και αποτελεσματικών αμυντικών προμηθειών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας μέσω Κοινών Προμηθειών (EDIRPA), καθένα από τα 5 επιλεγμένα έργα θα λάβει 60 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσό χρηματοδότησης 300 εκατ. ευρώ.

Προσφέροντας μεγαλύτερη αξία για τα χρήματα μέσω οικονομιών κλίμακας, η κοινή προμήθεια θα καταστήσει τις κρίσιμες αμυντικές δυνατότητες πιο προσιτές για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών. Με τα προϊόντα που προμηθεύονται από κοινού, οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών θα έχουν βελτιωμένη διαλειτουργικότητα. Οι σαφέστερες προοπτικές και η μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, που συνοδεύουν μεγαλύτερες συμβάσεις, θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα της επιτρέψουν να προσαρμόσει την παραγωγική της ικανότητα στις αμυντικές ανάγκες της Ευρώπης. Συνολικά, η κοινή προμήθεια θα ενισχύσει την αμυντική ετοιμότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Μόχλευση προμήθειας αμυντικών προϊόντων αξίας άνω των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών

Σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, η Επιτροπή ανακοίνωσε τα πρώτα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που υποστηρίζουν κοινές προμήθειες κρίσιμων αμυντικών προϊόντων από τα κράτη μέλη, σε τρεις τομείς:

