Η Τουρκία και το Κατάρ υπέγραψαν εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες

Η Τουρκία και το Κατάρ υπέγραψαν την Πέμπτη σειρά συμφωνιών που αφορούν τη διευκόλυνση του εμπορίου καθώς και τη στρατιωτική και τεχνική συνεργασία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του εμίρη του Κατάρ σεΐχη Tamim bin Hamad al Thani στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Ερντογάν και ο al Thani συμπροέδρευαν στη συνάντηση της Ανώτατης Στρατηγικής Επιτροπής Τουρκίας-Κατάρ.

Η επίσκεψη του al Thani, η οποία επικεντρώθηκε στις επενδύσεις και το εμπόριο, έρχεται μετά τη δήλωση της Ντόχα το Σαββατοκύριακο ότι ανέφερε στη Χαμάς και το Ισραήλ ότι θα αναστείλει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων μέχρι να δείξουν προθυμία και σοβαρότητα.

Η Άγκυρα, η οποία επέκρινε έντονα το Ισραήλ για τις επιθέσεις του στη Γάζα και στο Λίβανο, δεν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική ομάδα και ορισμένοι πολιτικοί αξιωματούχοι της επισκέπτονται τακτικά την Τουρκία.

