Ρωσία: Πάνω από 10 εκατ. στρέμματα δασικών εκτάσεων στις φλόγες

Πάνω από δέκα εκατομμύρια στρέμματα δασών καίγονται στη Ρωσία, όπου ακόμη πιο αχανείς περιοχές απ’ ό,τι προηγούμενες χρονιές έχουν καεί ήδη, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι αρχές της χώρας, που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Γιγαντιαίες δασικές πυρκαγιές ρημάζουν κάθε χρόνο πελώριες δασικές εκτάσεις στη Ρωσία, συχνά σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές, απειλούν ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις και κατοικημένες ζώνες.

«Έχουμε σήμερα πάνω από 500 εστίες φωτιάς σε δάση της χώρας, σε επιφάνεια μεγαλύτερη από δέκα εκατομμύρια στρέμματα», δήλωσε ο υπουργός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά.

Από την αρχή της χρονιάς, «έχουμε καταγράψει σχεδόν 6.000 εστίες πυρκαγιών από φυσικά αίτια σε επιφάνεια 35 και πλέον εκατομμυρίων στρεμμάτων», συνέχισε.

Αν και ο αριθμός των εστιών μειώθηκε σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, «η επιφάνεια των περιοχών που κάηκαν απεναντίας αυξήθηκε 1,5 φορά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 6.000 άνθρωποι για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι δασικές πυρκαγιές αρχίζουν να εκδηλώνονται όλο και πιο νωρίς τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας ιδίως πρόωρων κυμάτων ζέστης ή καυσώνων. Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος Αλεξάντρ Καζλόφ, φέτος άρχισαν ενάμιση μήνα νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως, εξαιτίας του συνδυασμού «αφύσικου καύσωνα και καταιγίδων».

Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η ανατολική Σιβηρία και η ρωσική Άπω Ανατολή, ιδίως η Γιακουτία, αραιοκατοικημένη περιοχή που υφίσταται συχνά κλιματικές καταστροφές.

Παρότι θα ήταν δύσκολο να αποδοθεί κάποια συγκεκριμένη πυρκαγιά στην κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο κάνει τις καταστροφές του είδους πολύ πιο πιθανές και σφοδρές, κάτι που παρατηρείται σε διάφορες χώρες.

Οικολόγοι επικρίνουν εξάλλου την πολιτική του Κρεμλίνου για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών: συχνά προτιμά να τις αγνοεί, αν το κόστος της κατάσβεσης ξεπερνά το εκτιμώμενο κόστος των ζημιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

