Αξιωματούχοι με γνώση του θέματος ανέφεραν στο Politico ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος, σχεδιάζει να μειώσει τις πληροφορίες που μοιράζονται οι μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ με αυτές των Ευρωπαίων συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα πληροφορίες που βοήθησαν την Ουκρανία αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επίθεση.

Σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, οι οποίοι μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας, σύμβουλοι του Τραμπ είπαν στις συμμαχικές χώρες ότι η μειωμένη ανταλλαγή πληροφοριών θα ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που θα είχε στόχο τη μείωση της υποστήριξης και της συνεργασίας των ΗΠΑ με τις 32 χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Οι αξιωματούχοι είπαν ακόμη ότι ενημερώθηκαν για το σχέδιο αυτό στη διάρκεια συζητήσεων με συμβούλους του Τραμπ σχετικά με γενικότερα σχέδια με στόχο τη μικρότερη εμπλοκή των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε επανειλημμένα και προσπάθησε να υπονομεύσει τη βορειοατλαντική συμμαχία στην πρώτη του θητεία.

Ο περιορισμός στη ροή των πληροφοριών θα μπορούσε να έχει τρομερές συνέπειες για την ασφάλεια, ειδικά για την Ουκρανία, σημειώνει το Politico.

«Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ήταν αυτές που βοήθησαν να πειστούν πολλές χώρες του ΝΑΤΟ ότι ο Πούτιν ήταν αποφασισμένος να εισβάλει στην Ουκρανία» τόνισε Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Ορισμένες χώρες δεν πίστευαν ότι η Ρωσία είχε τις δυνατότητες να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη στρατιωτική εκστρατεία» συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει, εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τραμπ δεν απάντησε άμεσα, αντ' αυτού παρέπεμψε σε δήλωση στο TruthSocial ότι ο πρώην πρόεδρος «θα αποκαταστήσει την ειρήνη και θα ξαναχτίσει την αμερικανική δύναμη και αποτροπή στην παγκόσμια σκηνή».

Το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, καθώς και έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Η μείωση της ανταλλαγής πληροφοριών από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να μειώσει την ικανότητα της Ευρώπης να αντέξει μια ρωσική εισβολή, εάν ο Πούτιν αποφασίσει να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ήπειρο πέρα ​​από την Ουκρανία, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Η αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών από την κυβέρνηση Μπάιντεν ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιρροής και της στρατιωτικής ισχύος σε γωνιές του πλανήτη όπου κυριαρχούσαν παραδοσιακά οι ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων χωρών στην Αφρική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.