Να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο σχεδιάζουν ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, με σκοπό να αποδείξουν ότι η κυρία Μακρόν είναι γυναίκα.

Σύμφωνα με το δικηγόρο τους ο Γάλλος πρόεδρος και η κυρία Μακρόν θα παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα σε αγωγή που έχουν καταθέσει εναντίον της δεξιάς influencer Κάντας Όουενς, η οποία διέδιδε ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Μιλώντας στο podcast Fame Under Fire του BBC, ο δικηγόρος των Μακρόν δήλωσε ότι η κυρία Μακρόν βρήκε τους ισχυρισμούς «απίστευτα ενοχλητικούς» και ότι αποτελούν «απόσπαση προσοχής» για τον Γάλλο πρόεδρο.

«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι αυτό τον έχει ρίξει με κάποιο τρόπο εκτός παιχνιδιού. Αλλά όπως συμβαίνει σε οποιονδήποτε προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ καριέρας και οικογενειακής ζωής, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, αυτό σε επηρεάζει αρνητικά. Και δεν είναι απρόσβλητος από αυτό επειδή είναι ο πρόεδρος μιας χώρας», είπε.

Ο κ. Κλερ είπε ότι θα υπάρξουν «μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που θα είναι επιστημονικού χαρακτήρα» και είπε ότι το ζευγάρι ήταν έτοιμο να αποδείξει πλήρως «τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα» ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

«Είναι απίστευτα ενοχλητικό να σκέφτεσαι ότι πρέπει να υποβληθείς σε δοκιμασίες, για να παρουσιάσεις τέτοιου είδους αποδείξεις», είπε.

«Είναι μια διαδικασία στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί δημόσια. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Είναι σταθερά αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.»

Όταν ρωτήθηκε αν οι Μακρόν θα παρείχαν φωτογραφίες της Μπριζίτ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της, ο κ. Κλερ απάντησε ότι υπάρχουν και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο όπου υπάρχουν κανόνες.

Η influencer Κάντας Όουενς, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού αμερικανικού μέσου Daily Wire, η οποία έχει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει επανειλημμένα προωθήσει την άποψή της ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας.

Τον Μάρτιο του 2024, ισχυρίστηκε ότι θα στοιχημάτιζε «ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη» στον ισχυρισμό.

Ο ισχυρισμός αυτός προήλθε από περιθωριακούς διαδικτυακούς χώρους κυρίως μέσω ενός βίντεο στο YouTube του 2021 από τις Γαλλίδες bloggers Αμαντίν Ρόι και Νατάσα Ρέι.

Οι Μακρόν αρχικά κέρδισαν στη Γαλλία την υπόθεση δυσφήμισης εναντίον της Ρόι και της Ρέι το 2024, αλλά η απόφαση αυτή ανατράπηκε έπειτα από έφεση που ασκήθηκε το 2025 για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και όχι βάσει της αλήθειας. Οι Μακρόν άσκησαν έφεση κατά της απόφασης.

Τον Ιούλιο, οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή κατά της Όουενς στις ΗΠΑ. Ισχυρίζονται ότι «αγνόησε όλα τα αξιόπιστα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό υπέρ της προβολής θεωριών συνωμοσίας και αποδεδειγμένων συκοφαντιών».

Τον Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match γιατί επέλεξαν να κινηθούν νομικά.

«Πρόκειται για την υπεράσπιση της τιμής μου! Επειδή αυτό είναι ανοησία. Πρόκειται για κάποια που γνώριζε πολύ καλά ότι είχε ψευδείς πληροφορίες και το έκανε με σκοπό να μας βλάψει, στην υπηρεσία μιας ιδεολογίας και με εδραιωμένες διασυνδέσεις με ακροδεξιούς ηγέτες» είχε πει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.