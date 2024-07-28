Ρωσία - Ουκρανία: Πέντε νεκροί σε ρωσικούς βομβαρδισμούς - Ένας νεκρός από ουκρανικά πυρά

Ρωσικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε αμάχους χθες Σάββατο σε περιφέρειες της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Στη Χερσώνα (νότια) σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ένας στην ομώνυμη πρωτεύουσά της, ο δεύτερος έξω από την πόλη, ο τρίτος στην κοινότητα Μπερισλάβ, στο βόρειο τμήμα της.

Η Χερσώνα είχε καταληφθεί από τον ρωσικό στρατό τις πρώτες μέρες της εισβολής του το 2022, όμως ουκρανικά στρατεύματα ανέκτησαν μεγάλα τμήματά της αργότερα εκείνη τη χρονιά. Έκτοτε οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν συχνά ουκρανικές θέσεις εκεί.

Στη Σούμι (βορειοανατολικά), 14χρονος σκοτώθηκε και άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με ρουκέτες στη μικρή πόλη Χλούχιβ, σύμφωνα με την ουκρανική εισαγγελία. Επλήγησαν διαμερίσματα, σπίτια, εκπαιδευτική δομή, κατάστημα και οχήματα χθες μετά το μεσημέρι. Έξι από τους τραυματίες είναι παιδιά.

Στο Χάρκοβο (επίσης βορειοανατολικά), ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ γνωστοποίησε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βομβαρδίστηκε σπίτι όπου διέμενε, κοντά στην πόλη Τσουχούιβ.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ (νοτιοδυτικά), ο Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, δύο τραυματίστηκαν και σπίτια υπέστησαν ζημιές σε ουκρανικούς βομβαρδισμούς.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε πως καταλήφθηκε ακόμη ένα χωριό στην ανατολική Ουκρανία, όπου συνεχίζεται η βραδεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων.

Αυτή που «απελευθερώθηκε» ήταν «η κοινότητα Λοζουβάτσκε», ανατολικά της πόλης Πόκροβσκ, όπου σημειώνονται ρωσικά εδαφικά κέρδη με συγκριτικά μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι αλλού τους τελευταίους μήνες.

Η Ρωσία αποσπά, αν και με βραδύ ρυθμό, εδάφη μετά την αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης του καλοκαίρι του 2023 και την πτώση της Αβντιίβκας, πόλης-οχυρού, τον Φεβρουάριο.

Από την άλλη, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν χθες πως εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων και τριών αεροδρομίων της Ρωσίας (σε Σαράτοφ, Ριάζαν, Μουρμάνσκ), ενώ έγινε «σαμποτάζ» σε ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα, ένα στη Σαμάρα, άλλα δυο στην περιφέρεια της Μόσχας.

Πηγή: skai.gr

