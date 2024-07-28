Βομβαρδισμοί της Τουρκίας εναντίον Κούρδων ανταρτών στο βόρειο Ιράκ

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον ανταρτών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) σε ορεινές περιοχές του βόρειου Ιράκ, ανέφεραν χθες τόσο η Άγκυρα όσο και πηγές στο Ιράκ.

«Ασκώντας το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα (...) διεξαγάγαμε αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων τρομοκρατών στο βόρειο Ιράκ», πιο συγκεκριμένα στους τομείς «Γκάρα, Καντίλ και Άσος», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Ο τουρκικός στρατός, που βομβαρδίζει συχνά την περιοχή, ανέφερε πως επλήγησαν 25 στόχοι, ανάμεσά τους «σπήλαια, οχυρές θέσεις, καταφύγια, αποθήκες και εγκαταστάσεις» του PKK, κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος που διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984 και χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα και δυτικούς συμμάχους της.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, πηγή του στις δυνάμεις ασφαλείας του βόρειου Ιράκ έκανε λόγο για «εντατικούς» βομβαρδισμούς.

Ενώ σύμφωνα με τον Καμράν Οθμάν, μέλος της Community Peacemakers Teams (CPT), ΜΚΟ η οποία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο ιρακινό Κουρδιστάν, τα πλήγματα διήρκεσαν περίπου 45 λεπτά.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα στις τάξεις των αμάχων, πρόσθεσε η ίδια πηγή, κάνοντας λόγο για ζημιές σε καλλιέργειες.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις —τις επιχειρήσεις των οποίων καταγγέλλει ενίοτε η ιρακινή κυβέρνηση— διαβεβαίωσαν πως «εξουδετέρωσαν» (σ.σ. σκότωσαν) «πολλούς τρομοκράτες».

Οι μαχητές του PKK έχουν βάσεις μετόπισθεν στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν· ωστόσο εκεί βρίσκονται επίσης εγκατεστημένες εδώ και 25 χρόνια τουρκικές στρατιωτικές βάσεις.

Η CPT λέει πως έχει καταμετρήσει 230 τουρκικούς βομβαρδισμούς στο βόρειο Ιράκ από τη 15η Ιουνίου, κάποιοι από τους οποίους προκάλεσαν πυρκαγιές σε καλλιέργειες και προκάλεσαν εκτοπισμούς κατοίκων.

Ο τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ επανέλαβε την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ, πως η κυβέρνησή του είναι «αποφασισμένη» να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο βόρειο Ιράκ, όπως και στη βόρεια Συρία, για την αποτροπή οποιασδήποτε παρείσφρησης «τρομοκρατών» στην τουρκική επικράτεια.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καυχήθηκε στα μέσα Ιουλίου πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του έχουν καταφέρει να «αποκλείσουν» τους μαχητές του PKK στο βόρειο Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.