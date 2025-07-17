Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή νεκρών από τον μεταξύ τους πόλεμο, όπως ανακοίνωσε σήμερα σύμβουλος του Κρεμλίνου, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο σε συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής της ρωσικής αποστολής σε αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες, ανέφερε σε σημερινή ανακοίνωση στο Telegram ότι η Μόσχα παρέδωσε τα πτώματα 1.000 Ουκρανών στρατιωτών και παρέλαβε σε αντάλλαγμα 19 πτώματα δικών της στρατιωτών.

Προειδοποιήσεις Μόσχας για προληπτικά πλήγματα εναντίον της Δύσης

Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως η Δύση διεξάγει ουσιαστικά πόλεμο πλήρους κλίμακας εναντίον της Ρωσίας επομένως η Μόσχα θα πρέπει να απαντήσει πλήρως και, αν χρειαστεί, να εξαπολύσει προληπτικά πλήγματα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Θα πρέπει να ενεργήσουμε αναλόγως. Να απαντήσουμε πλήρως. Και, αν χρειαστεί, να εξαπολύσουμε προληπτικά πλήγματα», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, σύμφωνα με το TASS.

Ο Μεντβέντεφ, που είναι αντιπρόεδρος του ισχυρού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, απέρριψε, χαρακτηρίζοντάς τες ανοησίες, δηλώσεις δυτικών αξιωματούχων, σύμφωνα με τους οποίους η Ρωσία μπορεί να επιτεθεί στην Ευρώπη.

"Να σας υπενθυμίσω πως ο πρόεδρός μας έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως η Ρωσία δεν έχει πρόθεση να πολεμήσει το ΝΑΤΟ ή να "επιτεθεί στην Ευρώπη'", είπε ο Μεντβέντεφ.

