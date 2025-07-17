Οκτώ μωρά γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη χρήση γενετικού υλικού από τρία άτομα, στο πλαίσιο μιας πρωτοποριακής μεθόδου που στοχεύει στην πρόληψη σοβαρών και ανίατων παθήσεων, όπως ανακοίνωσαν Βρετανοί γιατροί.

Η μέθοδος συνδυάζει το ωάριο και το σπέρμα από τους βιολογικούς γονείς με ένα δεύτερο ωάριο από μια γυναίκα δότρια. Η τεχνική είναι νόμιμη εδώ και μια δεκαετία, αλλά τώρα οι επιστήμονες έχουν την πρώτη απόδειξη ότι οδηγεί σε παιδιά που γεννιούνται χωρίς να κληρονομούν μιτοχονδριακά νοσήματα.

Τα νοσήματα αυτά μεταδίδονται από τη μητέρα στο παιδί και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή αναπηρία ή και θάνατο στα βρέφη λίγο μετά τη γέννησή τους.

Οι γονείς που υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξέφρασαν τη βαθιά ευγνωμοσύνη τους: «Μετά από χρόνια αβεβαιότητας, αυτή η θεραπεία μας έδωσε ελπίδα – και μας χάρισε το παιδί μας», λέει η μητέρα ενός κοριτσιού.

«Το βάρος της μιτοχονδριακής νόσου έχει φύγει και στη θέση του υπάρχει μόνο χαρά, ελπίδα και ευγνωμοσύνη», προσθέτει άλλη μητέρα.

Οι οκτώ γεννήσεις (4αγόρια και 4 κορίτσια, μεταξύ των οποίων ένα ζεύγος διδύμων) είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας που εφαρμόστηκε σε 22 οικογένειες.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Bobby McFarland, επικεφαλής του Εθνικού Συστήματος Σπάνιων Μιτοχονδριακών Παθήσεων του NHS, όλα τα βρέφη είναι υγιή, δεν εμφανίζουν ενδείξεις νόσου και αναπτύσσονται φυσιολογικά.

«Το να βλέπεις την ανακούφιση και τη χαρά στα πρόσωπα των γονιών αυτών των μωρών μετά από τόσο μακρά αναμονή και φόβο για τις συνέπειες… Είναι υπέροχο να μπορείς να βλέπεις αυτά τα μωρά ζωντανά, να ευημερούν και να αναπτύσσονται κανονικά», τόνισε ο καθηγητής.

Η επιστημονική ομάδα συνεχίζει τις μελέτες για να βελτιώσει την ακρίβεια της τεχνικής, καθώς οποιοδήποτε σφάλμα θα κληροδοτείται και στις επόμενες γενιές, δεδομένου ότι τα μιτοχόνδρια περνούν μόνο από τη μητέρα στο παιδί, αναφέρει το BBC.

Σημειώνεται πως η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που νομιμοποίησε τη διαδικασία το 2015, έπειτα από ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, η μέθοδος αυτή έχει διχάσει, αφού τα μιτοχόνδρια περιέχουν το δικό τους DNA και εγείρονται ηθικά ερωτήματα λόγω της μόνιμης αλλαγής στο γενετικό υλικό.

Τα παιδιά έχουν κληρονομήσει DNA από τους γονείς τους αλλά περίπου το 0,1% είναι από τη δότρια γυναίκα.

Όπως τονίζει ο καθηγητής Doug Turnbull του Newcastle University: «Χρειάστηκε κορυφαία επιστήμη, σωστή νομοθέτηση, στήριξη από το NHS – και τώρα έχουμε οκτώ παιδιά απαλλαγμένα από μια καταστροφική ασθένεια. Τι υπέροχο επίτευγμα».

«Για πολλές οικογένειες, αυτή είναι η πρώτη αληθινή ελπίδα να σπάσει ο φαύλος κύκλος μιας κληρονομικής καταδίκης» αναφέρει με τη σειρά της η Liz Curtis, ιδρύτρια του ιδρύματος Lily, που στηρίζει οικογένειες με μιτοχονδριακές παθήσεις.





