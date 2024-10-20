Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας στοχοθετώντας το Κίεβο και τη δυτική περιφέρεια του Λβιβ και τραυματίζοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ένα διασώστη στην πόλη Κριβί Ριχ στο ανατολικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δέκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν κοντά στο Κίεβο, ανέφερε μέσω του Telegram η στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για καταστροφές ή θύματα, πρόσθεσε.

Αεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν δύο φορές στην πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας και διήρκεσαν συνολικά τρεις ώρες. Η περιφέρεια του Λβιβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία έγινε επίσης στόχος επίθεσης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος, χωρίς να έχουν αναφερθεί ζημιές σήμερα το πρωί.

Η Πολεμική Αεροπορία του Κιέβου ανακοίνωσε πως η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε στη διάρκεια της νύχτας 31 από τα 49 drones που εξαπολύθηκαν από τη Ρωσία προς διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως «χάθηκαν τοπικά» τα ίχνη 13 drones και πως δύο εισήλθαν στη γειτονική Λευκορωσία.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε μέσω του Telegram ότι τα ρωσικά πλήγματα στοχοθέτησαν επίσης την πόλη Κριβί Ριχ, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χλμ. νοτιοανατολικά του Κιέβου, προκαλώντας τον τραυματισμό 17 ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους ένας διασώστης. Οκτώ από τους τραυματίες νοσηλεύονται.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ένα δημοτικό κτίριο στην πόλη καταστράφηκε μερικώς και κτίρια κατοικιών και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προκάλεσε ζημιές σε εξοπλισμό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, πρόσθεσε.

Η Μόσχα κατέρριψε περισσότερα από 100 ουκρανικά drones - Τραυματίστηκαν Ρώσοι πυροσβέστες στη Τζερζίνσκ

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, κατά τη διάρκεια νύχτας καταρρίφθησαν 110 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πάνω από τη Μόσχα και άλλες περιφέρειες, ενώ στόχος των ουκρανικών δυνάμεων υπήρξε και η Κρατική Επιχείρηση Ya. M. Sverdlov στην πόλη Τζερζίνσκ της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ.

Σε ανακοίνωσή του στο Telegram, το υπουργείο ανέφερε πως η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε 43 μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Κουρσκ, όπου τα ουκρανικά στρατεύματα διεξάγουν από τον Αύγουστο χερσαία επιχείρηση.

Άλλα 27 drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιφέρεια του Λίπετσκ, 18 πάνω από αυτή του Οριόλ και ένα πάνω από την πρωτεύουσα, καθώς και συνολικά 21 πάνω από τις περιφέρειες του Νίζνι-Νόβγκοροντ, του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το ρωσικό κανάλι SHOT στο Telegram μετέδωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχείρησαν να πλήξουν την Κρατική Επιχείρηση Ya. M. Sverdlov στην πόλη Τζερζίνσκ της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας.

Στο εργοστάσιο, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εκρηκτικών που χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο που εξαπέλυσε το Φεβρουάριο 2022 η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας, έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης, τέσσερις πυροσβέστες τραυματίσθηκαν ελαφρά από θραύσματα στη διάρκεια επίθεσης ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε βιομηχανική ζώνη της πόλης Τζερζίνσκ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας, χωρίς να διευκρινίσει το στόχο που δέχθηκε επίθεση.

«Τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, όλοι επέστρεψαν στα σπίτια τους», ανέφερε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης Γκλεμπ Νικίτιν.

