Ρωσία: Ο «θησαυρός» του Πριγκόζιν – Οι ρωσικές αρχές βρήκαν 47 εκατ. δολάρια σε κούτες

Το "αφεντικό" της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι τα κουτιά με χαρτονομίσματα που εντοπίστηκαν σε οχήματα κοντά στο "αρχηγείο παλάτι" του στην Αγία Πετρούπολη από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες (FSB) προορίζονταν για την κάλυψη της μισθοδοσίας, αλλά και άλλα έξοδα των μαχητών της αναφερόμενης εταιρίας μισθοφόρων.

Μη επιβεβαιωμένες αναφορές ρωσικών ΜΜΕ έκαναν λόγο ένα «θησαυρό», ένα ποσό 4 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (47 εκατομμυρίων δολάρια) που εντοπίστηκαν μέσα σε χάρτινες κούτες.

