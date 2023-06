Επικοινωνία Μπορέλ με τους ΥΠΕΞ της G7 – Ενεργοποιήθηκε το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων για τη Ρωσία

Με τους Υπουργούς Εξωτερικών της G7 είχε επικοινωνία ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, ενώ ενεργοποίησε και το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων, μετά την ανταρσία της ομάδας Wagner στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπορέλ αναφέρει: «Είχα επικοινωνία με τους Υπουργούς Εξωτερικών της G7 για την ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Ρωσία. Ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ της Δευτέρας, συντονίζομαι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχω ενεργοποιήσει το κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων. Η υποστήριξή μας στην Ουκρανία συνεχίζεται αμείωτη».

