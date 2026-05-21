«Τυχόν πυρηνικές ασκήσεις αποτελούν σήμα» διεμήνυσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα στρατιωτικά γυμνάσια Μόσχας - Μινσκ.

«Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ δεν συζήτησαν το προτεινόμενο σχέδιο της Κίνας του 2023 για μια διευθέτηση στην Ουκρανία, αν και τέθηκε το θέμα της Ουκρανίας» διευκρίνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ, απαντώντας σε δηλώσεις στην Ευρώπη σχετικά με τον διάλογο «με τους Ρώσους», δήλωσε ότι «οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να συνομιλήσουν». Η Ρωσία πιστεύει ότι «η συζήτηση είναι πάντα καλύτερη από το να οδηγείς σε μια ολοκληρωτική αντιπαράθεση», όπως κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε ο Ρώσος αξιωματούχος, «οι συζητήσεις στην Ευρώπη σχετικά με πιθανές επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία είναι σε μεγάλο βαθμό εικασίες, χωρίς λεπτομέρειες».

Πηγή: skai.gr

