«Τυχόν πυρηνικές ασκήσεις αποτελούν σήμα» διεμήνυσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα στρατιωτικά γυμνάσια Μόσχας - Μινσκ.
«Ο Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ δεν συζήτησαν το προτεινόμενο σχέδιο της Κίνας του 2023 για μια διευθέτηση στην Ουκρανία, αν και τέθηκε το θέμα της Ουκρανίας» διευκρίνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.
Ο Πεσκόφ, απαντώντας σε δηλώσεις στην Ευρώπη σχετικά με τον διάλογο «με τους Ρώσους», δήλωσε ότι «οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να συνομιλήσουν». Η Ρωσία πιστεύει ότι «η συζήτηση είναι πάντα καλύτερη από το να οδηγείς σε μια ολοκληρωτική αντιπαράθεση», όπως κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, ανέφερε.
Όπως διευκρίνισε ο Ρώσος αξιωματούχος, «οι συζητήσεις στην Ευρώπη σχετικά με πιθανές επίσημες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία είναι σε μεγάλο βαθμό εικασίες, χωρίς λεπτομέρειες».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.