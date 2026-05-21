Ιρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από το Πακιστάν περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσει και να εξετάσει τα σημεία διαπραγμάτευσης των ΗΠΑ, αφότου η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον υπέβαλε νέα πρόταση, ανέφερε το Al Jazeera την Πέμπτη, επικαλούμενο μια πακιστανική πηγή.

Το ρεπορτάζ ήρθε εν μέσω αναφορών των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είναι απογοητευμένοι που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπει στο Ιράν να παρατείνει τις συνομιλίες. Πακιστανική πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι «ο αρχηγός του στρατού βρίσκεται ακόμα στο Πακιστάν και η επίσκεψή του στο Ιράν εξαρτάται από το αποτέλεσμα της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών. Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι το κύριο σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις».

Το Al Jazeera ανέφερε, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, ότι η απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη παραδοθεί στο Πακιστάν. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ωστόσο, ανέφερε ότι «το Ιράν απαντά στο έγγραφο που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το ISNA, το έγγραφο των ΗΠΑ ασχολείται με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου με συγκεκριμένα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πλευρών. Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η αναμενόμενη άφιξη του αρχηγού του πακιστανικού στρατού στην Τεχεράνη είχε ως στόχο να μειώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, και να οδηγήσει τις πλευρές προς μια επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την αποδοχή ενός μνημονίου κατανόησης.

Τον περασμένο μήνα, το Πακιστάν φιλοξένησε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Η αμερικανική αντιπροσωπεία ηγήθηκε του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ενώ η ιρανική αντιπροσωπεία ηγήθηκε του Προέδρου του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε συμφωνία.

Ο Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επέστρεψαν στην Τεχεράνη, όπου αντιμετώπισαν κριτική από το θεολογικό κατεστημένο, με το αιτιολογικό ότι είχαν δείξει υπερβολική προθυμία για συμβιβασμό. Ο Γκαλιμπάφ αναγκάστηκε αργότερα να δηλώσει δημόσια ότι οι συνομιλίες είχαν την υποστήριξη του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Έκτοτε, ένας αξιωματούχος που γνωρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης δήλωσε ότι ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Αχμάντ Βαχιντί έχει γίνει ο κύριος εκπρόσωπος των Ιρανών εκπροσώπων στις διαπραγματεύσεις σχολιάζει το δίκτυο ynet.

Νωρίτερα, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν λεπτομέρειες για μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία αυτή την εβδομάδα μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Τραμπ σχετικά με το Ιράν. Τα δημοσιεύματα περιέγραφαν έντονα διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των δύο ηγετών: Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η απόφαση του Τραμπ να περιμένει ήταν λάθος, ενώ ο πρόεδρος δήλωσε ότι ήθελε να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.

Σύμφωνα με το CNN, ο Νετανιάχου διεμήνυσε στον Τραμπ ότι η περαιτέρω καθυστέρηση στην επίθεση στο Ιράν θα ήταν λάθος, και τον προέτρεψε να προχωρήσει σε πλήγματα όπως έχει προγραμματιστεί.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν πείστηκε ιδιαίτερα από τα επιχειρήματα του Νετανιάχου, και ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει τη διπλωματία. Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Τραμπ επιδιώκει μια συμφωνία που θα εμπόδιζε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, χωρίς να αποκλείει επιθέσεις αργότερα.

Το CNN ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι ήθελε να δώσει μερικές ακόμη ημέρες περιθώριο για μια συμφωνία προκειμένου να σώσει ζωές.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε αποδεχτεί αίτημα των ηγετών του Κόλπου να δώσει στις επαφές με την Τεχεράνη μια ακόμη ευκαιρία, ενώ παράλληλα είπε ότι είχε διατάξει τον αμερικανικό στρατό να παραμείνει σε ετοιμότητα για μια άμεση «ευρεία επίθεση» εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.

Αργότερα είπε ότι μπορεί να περιμένει «λίγες μέρες» για την απάντηση του Ιράν. «Πρέπει να λάβουμε τις σωστές απαντήσεις», επισήμανε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

