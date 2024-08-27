Ο Καναδάς ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών 100% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα από την Κίνα από τον Οκτώβριο, υποστηρίζοντας πως η χώρα αυτή επιδίδεται σε «αθέμιτο ανταγωνισμό», εξέλιξη που εξαγρίωσε το Πεκίνο, το οποίο δεν έκρυψε την «έντονη δυσαρέσκειά» του.

«Η Κίνα δεν τηρεί τους ίδιους κανόνες με άλλες χώρες», επιχειρηματολόγησε χθες Δευτέρα ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Χάλιφαξ (ανατολικά).

Η Οτάβα θα προχωρήσει εξάλλου στην επιβολή επιπλέον δασμών 25% στον εισαγόμενο από την Κίνα χάλυβα και στο εισαγόμενο αλουμίνιο από τη 15η Οκτωβρίου.

Μπροστά στην «πρόκληση» που εγείρεται από κινεζικές βιομηχανίες, που κατ’ αυτόν εφαρμόζουν πολιτική «αθέμιτου ανταγωνισμού», αντίθετη προς τους κανόνες «της αγοράς», η καναδική κυβέρνηση αναλαμβάνει δράση, σε «συντονισμό με άλλες οικονομίες του κόσμου», συνέχισε ο πρωθυπουργός Τριντό.

Οι επιπλέον δασμοί έχουν στο στόχαστρο ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία με ηλεκτρικούς κινητήρες, φορτηγάκια παράδοσης εμπορευμάτων, καθώς και υβριδικά μοντέλα.

«Πρέπει να υπερασπίσουμε τις θέσεις εργασίας και τα συμφέροντα» του Καναδά, επέμεινε ο Τζάστιν Τριντό.

Η Κίνα «εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της» και «την αποφασιστική αντίθεσή της» στις αποφάσεις αυτές, τονίζεται σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την πρεσβεία της χώρας στον Καναδά. Το κείμενο προσθέτει ότι το Πεκίνο θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να προστατεύσει τις κινεζικές επιχειρήσεις.

Η νέα κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στον Κίνα και στον Καναδά καταγράφεται με φόντο τις αυξανόμενες συγκρούσεις για το εμπόριο με δυτικά κράτη, που κατηγορούν το Πεκίνο ότι έχει βαλθεί να καταστρέψει τον ανταγωνισμό σ’ αυτούς και σε άλλους συναφείς τομείς, όπως η αιολική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, οι μπαταρίες κλπ..

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ επιβεβαίωσε ότι εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή, καταρχήν για πέντε χρόνια, επιπρόσθετων δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται από την Κίνα.

Οι Βρυξέλλες επιχειρηματολόγησαν ότι τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα έχουν τεχνητά χαμηλές τιμές εξαιτίας κρατικών επιδοτήσεων, γεγονός που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και πλήττει την ανταγωνιστικότητα ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Οι επιπρόσθετοι δασμοί, που μπορεί να φθάσουν ως και το 36%, θα αντικαταστήσουν τους προσωρινούς δασμούς που αποφασίστηκαν στις αρχές Ιουλίου.

Το Πεκίνο έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα. Άρχισε να διενεργεί έρευνα για τις εμπορικές πρακτικές της ΕΕ, που εξίσωσε με τη σειρά του με αθέμιτο ανταγωνισμό, επικεντρώνοντας σε εισαγόμενα ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά.

Αποφασισμένες επίσης να φρενάρουν την κινεζική προέλαση στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης τον τετραπλασιασμό των δασμών (από το 25 στο 100%) για τα εισαγόμενα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο οικονομικός ανταγωνισμός με την Κίνα βρίσκεται εξάλλου στην καρδιά της αμερικανικής προεκλογικής εκστρατείας.

Έχουν εμφανιστεί δεκάδες πρωτοπόρες κινεζικές εταιρείες τα τελευταία χρόνια στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης, ανταγωνιζόμενες σκληρά με ξένες κατασκευάστριες, που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Πλέον ενεργοποιούν το... τούρμπο και στο εξωτερικό.

Ο Καναδάς κατέβαλε τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτες προσπάθειες για να προσελκύσει κατασκευάστριες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ιδίως δίνοντας φορολογικά κίνητρα, διαλαλώντας την καθαρή ενέργεια που παράγει και τους πόρους που διαθέτει η χώρα ως προς τις σπάνιες γαίες.

