Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της πήραν τον έλεγχο ενός χωριού στην ανατολική Ουκρανία, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 16 χιλιομέτρων από τη σημαντική πόλη Ποκρόβσκ, που αποτελεί έναν σημαντικό εφοδιαστικό κόμβο για τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η αιφνιδιαστική επίθεση της Ουκρανίας στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ την 6η Αυγούστου θεωρήθηκε από στρατιωτικούς αναλυτές ως μια απόπειρα να εξαναγκαστεί η Ρωσία να εκτρέψει δυνάμεις της από το ουκρανικό μέτωπο.

Όμως, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατήγαγαν μια σειρά νικών κατά μήκος του μετώπου, από την περιφέρεια του Χαρκόβου έως το Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, η Ρωσία κατέλαβε το χωριό Ιβάνιβκα, στο πλαίσιο μιας ξεκάθαρης ώθησης προκειμένου να φθάσει στον δρόμο που οδηγεί στο Ποκρόβσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Υποστηρίζει επιπλέον ότι ρωσικές μονάδες νίκησαν τις ουκρανικές δυνάμεις σε μια σειρά μαχών στην περιοχή.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ή της Ουκρανίας στο πεδίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

