Απασφάλισε (και) κατά των ιταλικών ΜΜΕ ο Έντι Ράμα κατά την σημερινή (Τετάρτη) επίσκεψη της Τζόρτζια Μελόνι στην Αλβανία.



Η Ιταλίδα πρωθυπουργός μετέβη στην Αλβανία για να επισκεφθεί τις περιοχές όπου πρόκειται να δημιουργηθούν τα δυο κλειστά κέντρα παραμονής αιτούντων άσυλο, στα οποία θα ισχύει η ιταλική νομοθεσία. Το μέτρο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Αλβανία.



Ο Αλβανός πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, θέλησε να επιτεθεί στον ιταλικό Τύπο και σε εκείνους τους δημοσιογράφους που επέκριναν το Σύμφωνο για τη μετανάστευση που υπέγραψε με την ιταλική κυβέρνηση: «Δεν υπάρχει αλβανική μαφία, είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται για να ρίξει λάσπη στην Αλβανία» σχολίασε, κάνοντας λόγο για κάποιους που έριξαν «ποταμούς λάσπης» στη χώρα λόγω των κατηγοριών για έγκλημα και διαφθορά που συνδέονται με τα κέντρα μεταναστών.



«Εκφράζω τη λύπη μου για πολλές αναλήθειες που έχουν ειπωθεί για την Αλβανία με σαφή πρόθεση να ρίξουν λάσπη... Θα έπρεπε να ντρέπονται», πρόσθεσε ο Ράμα. «Βοηθάμε την Ιταλία με την καρδιά μας. Είμαστε περήφανοι που βοηθάμε» υποστήριξε.

Από πλευράς της η Τζόρτζια Μελόνι σημείωσε ότι «το συγκρότημα των δύο κέντρων θα λειτουργήσει από την 1η Αυγούστου 2024» και ότι «αυτή η συμφωνία γίνεται πρότυπο, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες περίπου 15 ευρωπαϊκά κράτη από τα 27, η πλειοψηφία της ΕΕ, υπέγραψαν έκκληση στην Επιτροπή να ζητήσει, μεταξύ άλλων, να ακολουθήσει το ιταλικό μοντέλο. Ακόμη και η Γερμανία, με τον Υπουργό Εσωτερικών, δήλωσε ότι ακολουθεί με ενδιαφέρον αυτή τη συμφωνία».



Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι πεπεισμένη ότι «η συμφωνία θα μπορούσε να ‘’αναπαραχθεί’’ σε πολλές χώρες, θα μπορούσε να γίνει μέρος της διαρθρωτικής λύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για το μεταναστευτικό.



Στην ομιλία της η Μελόνι υπενθύμισε τέλος ότι «έχουμε πολλά μάτια πάνω μας, θέλουμε να τα καταφέρουμε».



Πηγή: skai.gr

