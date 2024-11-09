Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα, στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, για να γιορτάσουν την πτώση του Τείχους του Βερολίνου πριν από 35 χρόνια.

Ήταν «μια τυχερή μέρα για την οποία εμείς οι Γερμανοί είμαστε ακόμη ευγνώμονες σήμερα», είπε ο καγκελάριος, Όλαφ Σολτς

Χτισμένο το 1961, το Τείχος του Βερολίνου στάθηκε για 28 χρόνια στην πρώτη γραμμή του ψυχρού πολέμου μεταξύ των Αμερικανών και των Σοβιετικών. Χτίστηκε για να αποκόψει τους Ανατολικογερμανούς από την υποτιθέμενη ιδεολογική μόλυνση της Δύσης και να ανακόψει το κύμα των ανθρώπων που φεύγουν από την ανατολική Γερμανία.

East Side Gallery, α τέχνη του δρόμου στα ερείπια του Τείχους του Βερολίνου/AP Photo

Ο τοίχος είχε μήκος 156,4 χιλιομέτρων, περνούσε μέσα από την καρδιά του Βερολίνου και τη γύρω ύπαιθρο. Όταν άνοιξαν τα σύνορα πριν από 35 χρόνια, χρειάστηκε λιγότερο από ένα χρόνο για να πραγματοποιηθεί η επανένωση της Γερμανίας στις 3 Οκτωβρίου 1990.

Το φιλί στο στόμα του Χόνεκερ και του Μπρέσνιεφ, δε θα έλειπε από τα γράφιτι στο Τείχος

Σήμερα έχουν απομείνει μόνο μερικά τμήματα του τείχους, κυρίως ως τουριστικό αξιοθέατο.

Για τους εορτασμούς της επετείου, οι διοργανωτές δημιούργησαν έναν προσωρινό τοίχο από 5.000 αφίσες, σχεδιασμένες από παιδιά και ενήλικες, με θέμα «Υποστηρίζουμε την ελευθερία».

«Υποστηρίξτε την ελευθερία, γιατί χωρίς ελευθερία όλα τα άλλα δεν είναι τίποτα», είπε ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, σε μια επίσημη επετειακή εκδήλωση στο μνημείο του Τείχους του Βερολίνου με τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ.

Ο Γερμανός πρόεδρος Στάινμαϊερ (AP Photo

«Η ελευθερία και η δημοκρατία δεν ήταν ποτέ αυτονόητα», είπε ο δήμαρχος, προειδοποιώντας ότι και οι δύο δέχθηκαν επίθεση από πολλές πλευρές.

Λειτουργία στο Παρεκκλήσι της Συμφιλίωσης με την ευκαιρία της 35ης επετείου του τείχους, Βερολίνο, Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024. AP Photo

Το βράδυ του Σαββάτου, 700 συμμετείχαν σε συναυλίες σε διαφορετικές σκηνές κατά μήκος της διαδρομής του πρώην τείχους.

