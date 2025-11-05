Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μόσχα: Νεαρή σώζει «στο παρά πέντε» μια ηλικιωμένη που παραλίγο να τη χτυπήσει τρένο - Δείτε βίντεο

Η ηλικιωμένη πιθανότατα δεν άκουσε τη σειρήνα του τρένου, ή πίστεψε ότι προλαβαίνει να περάσει. Την τελευταία στιγμή, η γυναίκα που ήταν πίσω της την τράβηξε

Ρωσία: Νεαρή σώζει «στο παρά πέντε» ηλικιωμένη που παραλίγο να τη χτυπήσει τρένο - Βίντεο

Στην περιοχή της Μόσχας, στον σταθμό Μπολσέβο, μια νεαρή γυναίκα έσωσε «απ' του χάρου τα δόντια» μια ηλικιωμένη που παραλίγο να τη χτυπήσει διερχόμενη αμαξοστοιχία. 

Η ηλικιωμένη πιθανότατα δεν άκουσε τη σειρήνα του τρένου, ή πίστεψε ότι προλαβαίνει να περάσει. Την τελευταία στιγμή, στο «παρά πέντε», η γυναίκα που περπατούσε πίσω της την τράβηξε. Η στιγμή καταγράφηκε από έναν ποδηλάτη στην απέναντι αποβάθρα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία τρένο Μόσχα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark