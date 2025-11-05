Ρωσία: Νεαρή σώζει «στο παρά πέντε» ηλικιωμένη που παραλίγο να τη χτυπήσει τρένο - Βίντεο

Στην περιοχή της Μόσχας, στον σταθμό Μπολσέβο, μια νεαρή γυναίκα έσωσε «απ' του χάρου τα δόντια» μια ηλικιωμένη που παραλίγο να τη χτυπήσει διερχόμενη αμαξοστοιχία.
In Moscow region at Bolshevo station, a young woman saved an elderly lady who almost fell under a train
The pensioner either didn’t hear the warning signal or tried to run across the tracks in time. In the last split second, a woman walking behind her pulled her back.
The… pic.twitter.com/1MkiGGof3a— NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025
Η ηλικιωμένη πιθανότατα δεν άκουσε τη σειρήνα του τρένου, ή πίστεψε ότι προλαβαίνει να περάσει. Την τελευταία στιγμή, στο «παρά πέντε», η γυναίκα που περπατούσε πίσω της την τράβηξε. Η στιγμή καταγράφηκε από έναν ποδηλάτη στην απέναντι αποβάθρα.
