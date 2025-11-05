Gopichand Hinduja: Πέθανε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Βρετανίας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Gopichand Hinduja, ο οποίος έχτισε μια τεράστια επιχειρηματική αυτοκρατορία μαζί με τους τρεις αδελφούς του και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος του Ηνωμένου Βασιλείου, απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών.

Ο μεγιστάνας, γνωστός με το παρατσούκλι «GP», πέθανε έπειτα από μακρά ασθένεια. Η οικογένειά του, ιδιοκτήτρια του ινδικού ομίλου Hinduja Group, είχε εκτιμώμενη περιουσία 35,3 δισεκατομμυρίων λιρών το 2024 – το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ από τη λίστα πλουσίων των Sunday Times.

Οι συγγενείς του ανέφεραν σε δήλωσή τους: «Ήταν ταπεινός και χαρούμενος, και φίλος με όλους όσους συναντούσε. Θα τον θυμόμαστε επίσης για το τρομερό του έργο στην οικοδόμηση του Ομίλου Hinduja τις τελευταίες 70 δεκαετίες, μετατρέποντάς τον στην παγκόσμια επιτυχία που είναι σήμερα. Θα αφήσει ένα βαθύ κενό στην καρδιά της οικογένειάς μας».

Ο Gopichand ήταν συμπρόεδρος της οικογενειακής επιχείρησης μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Srichand, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 87 ετών.

Τα δύο αδέλφια μετακόμισαν στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1970, όπου μετέτρεψαν τον Όμιλο Hinduja – που ξεκίνησε τη ζωή του το 1914 ως μια μέτρια επιχείρηση εμπορίας χαλιών, τσαγιού και μπαχαρικών – σε έναν παγκόσμιο κολοσσό που εκτείνεται από τον τραπεζικό τομέα και την υγειονομική περίθαλψη έως τα ακίνητα, το πετρέλαιο και την ψυχαγωγία.

Ο μικρότερος αδελφός τους, Prakash, μετακόμισε στη Γενεύη για να διευθύνει τις δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων της οικογένειας, ενώ ο Ashok παρέμεινε στη Βομβάη για να επιβλέπει τα ινδικά συμφέροντα του Ομίλου, ο οποίος απασχολεί περίπου 200.000 άτομα παγκοσμίως.

Δεν είναι γνωστό ποιος θα αναλάβει τώρα την ηγεσία του ομίλου, αν και ο νεότερος αδελφός Ashok διευθύνει τις δραστηριότητές του στην Ινδία, συμπεριλαμβανομένης της γνωστής κατασκευάστριας φορτηγών Ashok Leyland.

Όπως και τα αδέλφια του, ο Gopichand ήταν χορτοφάγος και απείχε πλήρως από το αλκοόλ. Παντρεύτηκε τη σύζυγό του Sunita Gurnani το 1963 και απέκτησαν δύο γιους, τον Sanjay και τον Dheeraj, και μία κόρη, τη Rita.

Σε μια ασυνήθιστη διευθέτηση, ο Gopichand και η οικογένειά του συγκατοικούσαν με την οικογένεια του αδελφού του, Srichand, με τα δύο ζευγάρια να μοιράζονται την ανατροφή των παιδιών τους. Ζούσαν σε ένα πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων στο Λονδίνο, κοντά στα κεντρικά γραφεία του ομίλου.

Η ισχυρή οικογένεια κατέχει επίσης σημαντικά ακίνητα στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων πολλών μεγάλων κατοικιών κοντά στο St James's Park. Στην κατοχή της βρίσκεται και το ιστορικό Παλιό πολεμικό γραφείο του Ουίνστον Τσόρτσιλ, το οποίο πρόσφατα ανακαινίστηκε εκτενώς για να συμπεριλάβει ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Ο Gopichand ήταν ιδιαίτερα περήφανος για το συγκεκριμένο έργο και το είχε χαρακτηρίσει ως τη «μεγαλύτερη κληρονομιά του στο Λονδίνο».



