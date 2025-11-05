Ο απολογισμός του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες ξεπέρασε σήμερα τους 90 νεκρούς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο τυφώνας προκάλεσε πλημμύρες σπάνιας σφοδρότητας και βιβλικές καταστροφές

Ο εκπρόσωπος της επαρχίας Τσέμπου (κεντρικές Φιλιππίνες) διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως άλλα 35 πτώματα ανακαλύφθηκαν σε παραλιακό χωριό, αυξάνοντας τον περιφερειακό απολογισμό σε 76 νεκρούς.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει το θάνατο τουλάχιστον άλλων 17 θυμάτων στην υπόλοιπη χώρα και ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται στο στάδιο αυτό σε 93 νεκρούς.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τους 100, καθώς οι διασώστες φτάνουν σταδιακά στις πληγείσες περιοχές .

Εχθές συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο που βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.