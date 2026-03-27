Στο Βερολίνο την Κυριακή και τη Δευτέρα ο Σύρος ηγέτης Αχμέντ αλ-Σαράα

Στο Βερολίνο αναμένεται μεθαύριο Κυριακή ο ισλαμιστής ηγέτης της Συρίας Αχμέντ αλ-Σαράα, προκειμένου να συναντηθεί τη Δευτέρα με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Στην πόλη σχεδιάζονται ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς αναμένονται διαδηλώσεις.

Η επίσκεψη του Αχμέντ αλ-Σαράα είχε αρχικά ανακοινωθεί για τα τέλη Ιανουαρίου, αλλά ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, λόγω της τεταμένης κατάστασης στην Συρία. Ενόψει της επίσκεψης είχαν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την παρουσία του στο Βερολίνο, όπου ζουν περίπου 60.000 άτομα συριακής καταγωγής.

Για την Κυριακή και τη Δευτέρα προγραμματίζονται επιπλέον μέτρα ασφάλειας, με οδοφράγματα, ελεύθερους σκοπευτές και σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών, ειδικά γύρω από το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει και γύρω από την καγκελαρία.

Οι συζητήσεις με τον Σύρο ηγέτη αναμένεται να επικεντρωθούν στην ανοικοδόμηση της Συρίας και στην επιστροφή προσφύγων που βρήκαν καταφύγιο στη Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια. Η γερμανική κυβέρνηση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την απέλαση των Σύρων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα στη Γερμανία ή θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατικές επιθέσεις. Στο τέλος του 2025 το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών κατέληξε σε συμφωνία με τη Δαμασκό σχετικά με τη διευκόλυνση των τακτικών απελάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

