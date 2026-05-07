Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι από χθες, Τετάρτη, το βράδυ κατέρριψε 347 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το έδαφός της, αριθμός ιδιαίτερα αυξημένος, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, γνωστοποίησαν σήμερα το πρωί ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στην επικράτειά της από ρωσικό έδαφος και συνετρίβησαν.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν» από τις 21:00 ως τις 07:00 (ώρα Μόσχας και Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Η Ουκρανία είχε καταγγείλει χθες ρωσικές επιθέσεις εναντίον του εδάφους της παρά την κατάπαυση του πυρός που προτάθηκε από το Κίεβο, το οποίο είχε υποσχεθεί ότι θα απαντήσει «με συμμετρικό τρόπο» σε κάθε παραβίαση.

Τα drone που συνετρίβησαν στη Λετονία είχαν πιθανόν εκτοξευθεί από την Ουκρανία εναντίον στόχων στη Ρωσία, δήλωσε ο λετονός υπουργός Άμυνας Άντρις Σπρουντς στο εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο LSM.

Στρατιωτικά αεριωθούμενα της πολυεθνικής νατοϊκής αποστολής αστυνόμευσης των αιθέρων της Βαλτικής κλήθηκαν επιτόπου, πρόσθεσε. Τέσσερις άδειες δεξαμενές πετρελαίου υπέστησαν ζημιές σήμερα το πρωί σε εγκατάσταση αποθήκευσης στο Ρέζεκνε, περίπου 40 χλμ. από τα ρωσικά σύνορα, και συντρίμμια, που πιθανόν προέρχονται από καταρριφθέν drone, βρέθηκαν στην εγκατάσταση, έγινε γνωστό από την αστυνομία και τους πυροσβέστες.

Οι λετονικές αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους των περιοχών κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήμερα στις 4:09 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ζητώντας τους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους.

Όλα τα σχολεία θα είναι κλειστά σήμερα στο Ρέζεκνε, ανακοινώθηκε από τις δημοτικές αρχές. Ουκρανικά drones, που είχαν παρεκκλίνει από την πορεία τους, έπληξαν στα τέλη Μαρτίου τη Λετονία και τις γειτονικές Εσθονία και Λιθουανία, που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ. Ένα είχε πέσει πάνω σε καπνοδόχο τοπικού σταθμού παραγωγής ενέργειας ενώ ένα άλλο είχε συντριβεί και εκραγεί σε παγωμένη λίμνη.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πιστεύεται ότι είχαν εκτοξευθεί για να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.