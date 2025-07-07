Πλήγμα με drones σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στην περιοχή της Μόσχας ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

«Στο πλαίσιο της μείωσης των δυνατοτήτων του εχθρού να παράγει εκρηκτικά και πυρομαχικά, τη νύχτα της 7ης Ιουλίου, μονάδες των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, σε συνεργασία με άλλα τμήματα των Αμυντικών Δυνάμεων, πραγματοποίησαν επίθεση με πυρά στo "Χημικό Εργοστάσιο Κρασνοζαβόντσκ", που βρίσκεται στην περιοχή της Μόσχας της Ρωσικής Ομοσπονδίας» τονίζεται.

Σύμφωνα με το Κίεβο, το ρωσικό εργοστάσιο παράγει εκρηκτικά και πυρομαχικά, ιδίως θερμοβαρικές κεφαλές για UAV τύπου Shahed, δηλαδή τα ιρανικής κατασκευής drones.

Μια σειρά από εκρήξεις καταγράφηκαν στην περιοχή της πόλης Κρασνοζαβόντσκ με μετακίνηση πυροσβεστικού εξοπλισμού από γειτονικούς οικισμούς.

Τα αποτελέσματα της επίθεσης διευκρινίζονται.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα για να υπονομεύσουν το επιθετικό δυναμικό των Ρώσων κατακτητών και να αναγκάσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει την ένοπλη επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας» καταλήγεται στην ανακοίνωση.

