Ερντογάν: Συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του DEM για τον αφοπλισμό του PKK

Αντιπροσωπεία από το φιλοκουρδικό κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM) της Τουρκίας συναντήθηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσει τον αφοπλισμό του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK).

Σε ανακοίνωσή του DEM σημειώνεται ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας μετέφεραν στον πρόεδρο της χώρας τις απόψεις και τις προτάσεις του κόμματος σχετικά με τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η διαδικασία αφοπλισμού και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Επισημαίνεται επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκε η αμοιβαία βούληση για την προώθηση της διαδικασίας.

Πριν από τη συνάντηση, από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία αναφερόταν ότι «κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίτευξη του στόχου "Τουρκία χωρίς τρομοκρατία"».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Hurriyet και της δημοσιογράφου Χαντέ Φιράτ, η κατάθεση όπλων από τα μέλη του PKK, στο Βόρειο Ιράκ αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου κάνουν λόγο για μία συμβολική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Βόρειο Ιράκ κατά την οποία μία ομάδα περίπου πενήντα μελών του ΡΚΚ θα παραδώσει τον οπλισμό της, αλλά θα παραμείνει προς το παρόν στο Ιράκ.

Για τον συντονισμό των σχετικών ενεργειών, ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες περιοχές του αυτόνομου Βορείου Ιράκ που ελέγχονται από την Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση, ενώ αύριο, Τρίτη, θα μεταβεί στη Βαγδάτη.

Το συνέδριο του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν τον περασμένο Μάιο είχε αποφασίσει την αυτοδιάλυση της οργάνωσης και τον τερματισμό της ένοπλης δράσης του, ευθυγραμμιζόμενο με την έκκληση του φυλακισμένου ηγέτη του Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν από τη φυλακή στο νησί Ιμραλί όπου βρίσκεται από το 1999 είχε απευθύνει έκκληση στις 27 Φεβρουαρίου φέτος για διάλυση του ΡΚΚ και αφοπλισμό του, ανταποκρινόμενος στη σχετική πρόταση του κυβερνητικού εταίρου του προέδρου Ερντογάν, ακραίο εθνικιστή Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Η αντιπροσωπεία το DEM είχε επισκεφθεί χτες τον Οτσαλάν στο Ιμραλί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

