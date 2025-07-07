Σαφή πρόθεση να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τις 9 Ιουλίου εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν μέσω εντατικών επαφών σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο για το ζήτημα των εμπορικών δασμών. Όπως έκανε γνωστό σήμερα η Κομισιόν σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα.

«Στόχος μας παραμένει η επίτευξη συμφωνίας πριν από τις 9 Ιουλίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εμπορίου, Όλαφ Γκιλ, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη νέα ημερομηνία που προτείνει η αμερικανική πλευρά — την 1η Αυγούστου. Ο ίδιος σημείωσε πως την περασμένη Παρασκευή έγιναν διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία των συνομιλιών και η υφιστάμενη κατάσταση.

Αναφερόμενος στις φήμες για επιστολές των ΗΠΑ προς εμπορικούς εταίρους και στο φερόμενο τελεσίγραφο για δασμούς έως και 50% από 1ης Αυγούστου, ο κ. Γκιλ αρνήθηκε να σχολιάσει και δήλωσε ότι «συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την προθεσμία της 9ης Ιουλίου».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε πως η ΕΕ επιδιώκει μια ισορροπημένη συμφωνία που θα αποφύγει την επιβολή δασμών. «Θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Θέλουμε να αποφύγουμε τους δασμούς. Πιστεύουμε ότι προκαλούν αρνητικές συνέπειες. Θέλουμε μια επιτυχημένη λύση και για τις δυο πλευρές.Έχουμε σημειώσει καλή πρόοδο στις συνομιλίες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.