Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε σήμερα Σάββατο υπέρ της υιοθέτησης μιας τροπολογίας για νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγική χρήση σε ενήλικες στη Φλόριντα, την Πολιτεία όπου και βρίσκεται η προσωπική του κατοικία.

Ένα δημοψήφισμα για το ζήτημα έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Φλόριντα τον Νοέμβριο ταυτόχρονα με τις προεδρικές εκλογές.

Είναι σύνηθες στις ΗΠΑ οι ψηφοφόροι να ψηφίζουν ταυτόχρονα σε εθνικές εκλογές και σε πολλά άλλα τοπικά ζητήματα.

Το θέμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους νεότερων ηλικιών, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων κάτω των 50 ετών επιθυμεί τη νομιμοποίηση της χρήσης κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς.

«Στη Φλόριντα, όπως και σε τόσες άλλες Πολιτείες που το έχουν ήδη εγκρίνει, μια ποσότητα μαριχουάνας για προσωπική χρήση θα εγκριθεί για ενήλικες», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Κανείς δεν πρέπει να κρίνεται παραβάτης στη Φλόριντα για ό,τι είναι νόμιμο σε τόσες άλλες Πολιτείες. Δεν χρειάζεται να σπαταλάμε ζωές και να σπαταλάμε χρήματα φορολογουμένων συλλαμβάνοντας ενήλικες για κατοχή ποσοτήτων μαριχουάνας για προσωπική χρήση», πρόσθεσε.

Ζήτησε, ωστόσο, την υιοθέτηση νόμων κατά της χρήσης κάνναβης σε δημόσιους χώρους «για να μην τη μυρίζουμε παντού, όπως σε τόσες πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς».

Κατά τη νικηφόρα προεκλογική του εκστρατεία το 2016, ο Τραμπ υιοθέτησε μια ανεκτική στάση απέναντι στο θέμα της χρήσης κάνναβης, λέγοντας ότι θα επέτρεπε τις τοπικές αρχές να χειριστούν το θέμα.

Με την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων το 2017, κράτησε μια πιο διακριτική στάση στο θέμα και στήριξε τις σκληρές θέσεις του υπουργού Δικαιοσύνης του Τζεφ Σέσιονς σε θέματα επιβολής της δημόσιας τάξης.

Το 2018, ο Τραμπ ανακάλεσε την ομοσπονδιακή πολιτική ανεκτικότητας που εφαρμόσει η Δημοκρατική κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα σχετικά με τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγική χρήση, δίνοντας στους εισαγγελείς όλο το περιθώριο να ασκούν διώξεις όπως ήθελαν σε κατόχους κάνναβης ποσοτήτων προσωπικής χρήσης. Εντούτοις οι περισσότεροι εισαγγελείς δεν άσκησαν διώξεις σε τέτοιες περιπτώσεις.

Αν και τα τρία τέταρτα των Αμερικανών ζουν πλέον σε Πολιτείες όπου η χρήση κάνναβης είναι νόμιμη, αυτή δεν είναι ακόμη νόμιμη σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

