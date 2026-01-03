Κίνα: «Η ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι καταδικάζει την ενέργεια των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

«Η Κίνα είναι βαθιά σοκαρισμένη και καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και τη χρήση βίας εναντίον του προέδρου μιας χώρας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε τέτοιου είδους ηγεμονική συμπεριφορά από τις ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Καλούμε τις ΗΠΑ να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών.»

Πηγή: skai.gr

