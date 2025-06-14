Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις ανταλλαγές  αιχμαλώτων πολέμου – Η Μόσχα παρέδωσε τις σορούς 1200 νεκρών στρατιωτών  (βίντεο, φωτογραφίες) 

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τους στρατιώτες του να κρατούν ρωσικές σημαίες και να ζητωκραυγάζουν πριν επιβιβαστούν σε λεωφορείο

nekros

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα, Σάββατο, αιχμαλώτους πολέμου (POWs), ενώ η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι παρέδωσε τις σορούς 1.200 νεκρών Ουκρανών στρατιωτών στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. 

ουκρανια

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει τις σορούς των στρατιωτών της ωστόσο, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Μόσχα δεν έχει  παραλάβει κανέναν από τους νεκρούς πολέμου της από το Κίεβο.

ουκρανια

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανέφερε πόσοι αιχμάλωτοι πολέμου συμμετείχαν στην ανταλλαγή με την Ουκρανία σήμερα, αλλά δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τους στρατιώτες του να κρατούν ρωσικές σημαίες και να ζητωκραυγάζουν πριν επιβιβαστούν σε λεωφορείο.

Οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στη Λευκορωσία, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη πριν μεταφερθούν πίσω στη Ρωσία, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

Οι ανταλλαγές αποτελούν μέρος συμφωνιών που επιτεύχθηκαν από τις αντιμαχόμενες πλευρές κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα αυτό το μήνα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark