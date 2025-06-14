Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν σήμερα, Σάββατο, αιχμαλώτους πολέμου (POWs), ενώ η Μόσχα επιβεβαίωσε ότι παρέδωσε τις σορούς 1.200 νεκρών Ουκρανών στρατιωτών στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει τις σορούς των στρατιωτών της ωστόσο, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Μόσχα δεν έχει παραλάβει κανέναν από τους νεκρούς πολέμου της από το Κίεβο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν ανέφερε πόσοι αιχμάλωτοι πολέμου συμμετείχαν στην ανταλλαγή με την Ουκρανία σήμερα, αλλά δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τους στρατιώτες του να κρατούν ρωσικές σημαίες και να ζητωκραυγάζουν πριν επιβιβαστούν σε λεωφορείο.

Russia has recovered another group of its servicemen from Ukrainian territory in a prisoner exchange for captured Ukrainian soldiers, according to the Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/iLJd2hkhgr — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) June 14, 2025

Οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται στη Λευκορωσία, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη πριν μεταφερθούν πίσω στη Ρωσία, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

The large-scale POW exchange continues.

Today, another group of Ukrainian Defenders — wounded, seriously ill, and young soldiers — has been freed from russian captivity.



Those returning home include servicemembers of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine,… pic.twitter.com/4PtfmgStlE — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) June 14, 2025

Οι ανταλλαγές αποτελούν μέρος συμφωνιών που επιτεύχθηκαν από τις αντιμαχόμενες πλευρές κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα αυτό το μήνα.

