Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και προσωπικό και ο Λίβανος να παρασύρονται γρήγορα στη σύγκρουση.

Ακολουθούν οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου. Το Reuters δεν έχει διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο αυτούς τους θανάτους.

Ιράν

1.045 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων 175 μαθητριών και μελών προσωπικού που σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε σχολείο στη Μινάμπ στο νότιο τμήμα της χώρας, την πρώτη ημέρα του πολέμου, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος. Δεν είναι σαφές εάν ο συνολικός αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει απώλειες μεταξύ στρατιωτών του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ισραήλ

10 πολίτες έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων εννέα ανθρώπων σε ιρανικό πυραυλικό πλήγμα στη Μπέιτ Σέμες κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών του Ισραήλ Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν αναφέρει απώλειες στις τάξεις του στρατού.

Λίβανος

77 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Μπαχρέϊν

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ύστερα από πυρκαγιά στο Salman Industrial City του Μπαχρέιν που ξέσπασε μετά από αναχαίτιση πυραύλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κουβέϊτ

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο Κουβεϊτιανοί στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις στη χώρα, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Ομάν

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν βλήμα έπληξε το τάνκερ MKD VYOM, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, στα ανοικτά των ακτών της Μασκάτ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αμερικανικός στρατός

Έξι μέλη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σε πλήγμα σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση.

Συρία

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε κτίριο στην πόλη Σουέιντα, στη νότια Συρία, το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Πηγή: skai.gr

