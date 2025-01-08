Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τα ευρήματα του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ σχετικά με την υπόθεση των απόρρητων εγγράφων κατά του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη των συγκατηγορουμένων του.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ σκοπεύει να δημοσιοποιήσει ένα μέρος της έκθεσης του Σμιθ στο οποίο αναφέρει στοιχεία από την έρευνά του για τις προσπάθειες του Τραμπ να αναιρέσει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020 και θα επιτρέψει στα μέλη του Κογκρέσου να επανεξετάσουν τα σημεία των διαβαθμισμένων εγγράφων, που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί.

«Αυτή η μερική δημοσιοποίηση γίνεται στο πλαίσιο της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος που αφορά στην αναγκαιότητα να ενημερώνεται η ηγεσία του Κογκρέσου για ένα σημαντικό θέμα, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συμφέροντα των κατηγορουμένων», αναφέρει η κατάθεση των ομοσπονδιακών εισαγγελέων.

Αυτές οι διαβεβαιώσεις ήρθαν μια ημέρα αφότου η δικαστής Αϊλίν Κάνον, ομοσπονδιακή δικαστής στη Φλόριντα, απαγόρευσε τη δημοσιοποίηση ολόκληρης της έκθεσης του ειδικού εισαγγελέα για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Οι εισαγγελείς λένε ότι η έκθεση αποτελείται από δύο τόμους. Στον ένα τόμο περιγράφεται ο λάθος χειρισμός των διαβαθμισμένων εγγράφων και η υπόθεση κωλύματος και στον άλλον περιγράφονται λεπτομερώς τα ευρήματα στην υπόθεση παρέμβασης στις εκλογές.

Σε απάντηση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το Εφετείο των ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης να ανατρέψει την εντολή της Κάνον.

Σύμφωνα με το αίτημα, ο ειδικός εισαγγελέας παρέδωσε την έκθεση το απόγευμα της Τρίτης στον Γκάρλαντ, ο οποίος στη συνέχεια θα αποφασίσει ποια τμήματα της έκθεσης θα δημοσιοποιηθούν.

Όταν ο Τραμπ κέρδισε τις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο, ο Σμιθ είπε ότι θα τερματίσει τις δύο συνεχιζόμενες ομοσπονδιακές διώξεις εναντίον του Τραμπ, επικαλούμενος κανονισμούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης που απαγορεύουν τη δίωξη ενός εν ενεργεία προέδρου.

Στη δίωξη για παρέμβαση στις εκλογές, ο Σμιθ ζήτησε από έναν δικαστή να απορρίψει ολόκληρη την υπόθεση εναντίον του Τραμπ. Ο Κάνον είχε ήδη απορρίψει την υπόθεση διαβαθμισμένων εγγράφων της Φλόριντα εναντίον του Τραμπ και δύο συγκατηγορουμένων του και ο Σμιθ κατέθεσε έφεση για αυτήν την απόφαση.

Αντί να εγκαταλείψει την έφεση, ο Σμιθ απέσυρε το όνομα του Τραμπ από την υπόθεση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει αυτήν την έφεση με τους δύο συν-κατηγορούμενους. Επειδή αυτοί οι συγκατηγορούμενοι - επί μακρόν υπάλληλοι του Τραμπ, Γουόλτιν Ναούτα και Κάρλος Ντε Ολιβέιρα - θα μπορούσαν να δικαστούν, ο Σμιθ είπε στην κατάθεση την Τρίτη ότι δεν θα δημοσιοποιήσει αυτό το τμήμα της έκθεσης για να μην παραβιαστούν τα δικαιώματά τους.

Η δίκη εναντίον των δύο συγκατηγορούμενων είναι απίθανο να ολοκληρωθεί πριν από τις 20 Ιανουαρίου, γεγονός που σημαίνει ότι θα εναπόκειται στο υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ να αποφασίσει τι θα κάνει με την έκθεση.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.