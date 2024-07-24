Ρωσία: Η Ουκρανία πλήττει ρωσικό λιμάνι και πορθμείο κοντά στην Κριμαία- Ένας νεκρός, τέσσερις τραυματίες

Η Ουκρανία έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ένα πορθμείο, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων τεσσάρων, μέσα σε λιμάνι του Στενού του Κερτς που χωρίζει την ηπειρωτική Ρωσία από την Κριμαία, μια πολύ καλά φρουρούμενη περιοχή, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι ρωσικές περιφερειακές αρχές.

Οι τέσσερις τραυματίες, δύο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσαν οι αρχές του Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού δήλωσε, από την πλευρά του, ότι το ναυτικό του "προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο εχθρικό φορτηγό πλοίο Slavianin", το οποίο "χρησιμοποιείτο για τη μεταφορά εμπορευμάτων στρατιωτικής χρήσης".

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξαν το λιμάνι, σε απόσταση 12 χιλιομέτρων από τη γέφυρα της Κριμαίας, το εμβληματικό ρωσικό έργο που έχει ήδη στοχοποιηθεί πολλές φορές από την Ουκρανία.

Το πλοίο αυτό βρισκόταν στο λιμάνι του Καυκάζ, στο Στενό του Κερτς, το οποίο συνδέει ακτοπλοϊκά την ηπειρωτική Ρωσία και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε το 2014 στη Ρωσική Ομοσπονδία. Εμπορεύματα περνούν από αυτό το λιμάνι.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το ταξίδι με οχηματαγωγό έως την Κριμαία είχε ανασταλεί μετά την πολυδάπανη κατασκευή της γέφυρας που συνδέει τη χερσόνησο με τη Ρωσία. Ο διάπλους επαναλήφθηκε μετά την έκρηξη παγιδευμένου φορτηγού που κατέστρεψε αυτό το έργο το 2022, μια επίθεση που αποδόθηκε στην Ουκρανία.

Η γέφυρα της Κριμαίας, η οποία εκτείνεται στο Στενό του Κερτς, δέχθηκε επίσης επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη του ουκρανικού ναυτικού, τον Ιούλιο του 2023, η οποία προκάλεσε σημαντικές ζημιές και τον θάνατο δύο αμάχων.

Παρότι η γέφυρα είχε χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στην αρχή της σύγκρουσης από τον ρωσικό στρατό για τη μεταφορά εξοπλισμού στους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία, οι απειλές που βαρύνουν τη συγκεκριμένη υποδομή ώθησαν τις αρχές να αναπτύξουν άλλους διαύλους υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στο μέτωπο, η Ουκρανία είχε πολλές επιτυχίες στη Μαύρη Θάλασσα, πλήττοντας επανειλημμένα ρωσικά λιμάνια ή πλοία και κυρίως βυθίζοντας το καταδρομικό Moskva τον Απρίλιο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

