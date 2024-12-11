Ρωσία: Η Ουκρανία επιτέθηκε σε αεροδρόμιο με 6 αμερικανικούς πυραύλους ATACMS

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε σήμερα το πρωί επίθεση σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην πόλη Ταγκανρόγκ, στη νότια Ρωσία, με έξι αμερικανικούς πυραύλους ATACMS, και υποσχέθηκε αντίποινα.

Το υπουργείο αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι και οι έξι πύραυλοι καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίσθηκαν, αλλά τα θραύσματα των πυραύλων που έπεσαν προκάλεσαν τραυματισμούς μεταξύ κάποιων ατόμων προσωπικού.

«Δεν υπήρξαν ζημιές, δύο κτίρια στο τεχνικό τμήμα του αεροδρομίου και τρία στρατιωτικά οχήματα, καθώς και πολιτικά αυτοκίνητα στο χώρο στάθμευσης δίπλα στο αεροδρόμιο υπέστησαν ελαφρές ζημιές (από θραύσματα)», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

«Αυτή η επίθεση από δυτικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς δεν θα μείνει αναπάντητη και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.