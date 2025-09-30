Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να καταβάλει αποζημιώσεις στην οικογένεια του αξιωματικού που σκοτώθηκε στην επίθεση στη Ντόχα

Το Ισραήλ εξέφρασε την προθυμία του να καταβάλει αποζημίωση στην οικογένεια του αξιωματικού ασφαλείας του Κατάρ που σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα, ανέφερε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά τη συγγνώμη του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς το Κατάρ για την επίθεση.

Το δίκτυο σημειώνει ότι μια τέτοια περίπτωση δεν θα είναι πρωτοφανής. Το 2016, το Ισραήλ κατέβαλε στην Τουρκία 20 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για τη θανατηφόρα εισβολή σε ένα πλοίο βοήθειας το 2010, ως βασικό στοιχείο μιας συμφωνίας που υπογράφηκε για την αποκατάσταση των σχέσεων μετά από μια εξαετή ρήξη.

Ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας εξεπλάγησαν από τη συγγνώμη του Νετανιάχου και δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων, προσθέτει το δημοσίευμα.

