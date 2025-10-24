Η Reliance, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις

Η Reliance Industries, ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία, θα συμμορφωθεί με τις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας, διατηρώντας παράλληλα τις σχέσεις της με τους τρέχοντες προμηθευτές πετρελαίου, ανέφερε ο εκπρόσωπός της σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η Reliance, η οποία ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Mukesh Ambani και κατέχει το μεγαλύτερο συγκρότημα διύλισης στον κόσμο στο Jamnagar, έχει συνάψει μακροπρόθεσμη συμφωνία για την αγορά σχεδόν 500.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως από τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft.

Η εταιρεία διύλισης αγοράζει επίσης ρωσικό πετρέλαιο από μεσάζοντες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές κυρώσεις στοχεύουν τις Lukoil και Rosneft, τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πετρελαίου της Ρωσίας.

