Η Νότια Αφρική αντέδρασε σήμερα με οργή στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα δεν θα προσκληθεί στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20) που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Νότια Αφρική είναι μια κυρίαρχη συνταγματική δημοκρατική χώρα και δεν εκτιμά τις ύβρεις από άλλη χώρα σχετικά με τη συμμετοχή της και με την αξία της να συμμετέχει σε παγκόσμιες πλατφόρμες», ανακοινώθηκε από το γραφείο του προέδρου Σίριλ Ραμαφόζα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Νότια Αφρική συμμετέχει στην G20 «κατ' εντολήν όλων των άλλων μελών».

Σε ανάρτησή του χθες, Τετάρτη, στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ο Τραμπ κατηγόρησε τη Νότια Αφρική ότι διαπράττει «γενοκτονία» σε βάρος των λευκών κτηματιών.

«Γι' αυτό, κατόπιν οδηγιών μου, η Νότια Αφρική ΔΕΝ θα λάβει πρόσκληση για την G20 του 2026, την οποία θα φιλοξενήσει την ερχόμενη χρονιά η Σπουδαία Πόλη του Μαϊάμι», έγραψε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ μποϊκόταραν φέτος τη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο στη νοτιοαφρικανική πόλη Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα ματαιώσουν αμέσως όλες τις πληρωμές και την υποστήριξη προς τη Νότια Αφρική.

Από το γραφείο του Ραμαφόζα υπογραμμίσθηκε πως είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι «ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να είναι εκδικητικός και ζητάει να εφαρμοσθούν τιμωρητικά μέτρα εναντίον της Νότιας Αφρικής βασισμένος σε παραπληροφόρηση και διαστρεβλώσεις σχετικά με τη χώρα μας», παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες για επανεκκίνηση των διπλωματικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η G20 περιλαμβάνει 19 βιομηχανικές και αναδυόμενες χώρες, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρικανική Ένωση. Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως στα μέλη της περιλαμβάνονται μεγάλες δυτικές δημοκρατίες, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και κράτη με αυταρχικές ηγεσίες, όπως η Ρωσία και η Κίνα.

