Ρωσικό στρατοδικείο καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη 15 ετών έναν στρατιώτη ο οποίος κρίθηκε ένοχος για λιποταξία και εκούσια παράδοση στην Ουκρανία, στην πρώτη τέτοια δίωξη της Ρωσίας, όπως ανέφερε η εφημερίδα Kommersant.

Η Ρωσία εισήγαγε τον Σεπτέμβριο του 2022 το έγκλημα της εκούσιας παράδοσης, που τιμωρείται με κάθειρξη από τρία έως δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με την Kommersant, δικαστήριο στη νήσο Σαχαλίνη, στη ρωσική Άπω Ανατολή, έκρινε τον στρατιώτη Ρομάν Ιβανίσιν ένοχο για εκούσια παράδοση, για απόπειρα εκούσιας παράδοσης και για λιποταξία.

Ο Ιβανίσιν, που φέρεται να έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, θα εκτίσει την ποινή του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Η δίκη του έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Романа Иванишина к 15 годам колонии за добровольную сдачу в плен и дезертирство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.https://t.co/S07iNQKhqd — Ведомости (@Vedomosti) April 15, 2025

Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίφα, ο Ιβανίσιν ήταν εργάτης σε ορυχεία στη Σαχαλίνη και βετεράνος των ρωσικών πολέμων στη Τσετσενία. Για τον πόλεμο στην Ουκρανία επιστρατεύτηκε το 2022 και πολέμησε στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Αιχμαλωτίστηκε από Ουκρανούς στρατιώτες τον Ιούνιο του 2023 και σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο εμφανίζεται να καταγγέλλει τη ρωσική στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία και να καλεί σε λιποταξία και άλλους στρατιώτες.

Σε βίντεο που δημοσίευσαν ουκρανικές πηγές το 2023, ο στρατιώτης είπε ότι κλήθηκε για θητεία στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, την επομένη της ανακοίνωσης της επιστράτευσης.

Ο Ιβανίσιν , ο οποίος ήταν αιχμάλωτος, κάλεσε επίσης τους Ρώσους να μην πάνε στον πόλεμο και να μην αφήσουν τους συγγενείς τους να πάνε εκεί: «Υπάρχουν πολύ σφοδροί βομβαρδισμοί όλμων, οι άνθρωποι είναι αποθαρρημένοι, κανείς δεν θέλει να πολεμήσει. Πολλοί έχουν ήδη εγκαταλείψει τις θέσεις τους και γύρισαν στα σπίτια τους... Πολλοί θέλουν να φύγουν, να παραδοθούν, η διοίκηση δεν το επιτρέπει,... Φόβος και σύγχυση βασιλεύει, τι να κάνουμε» φέρεται να λέει στο βίντεο.

Суд на Сахалине отправил в колонию сдавшегося ВСУ мобилизованного, который, находясь в плену, призвал россиян не участвовать в войне



Суд признал военнослужащего Романа Иванишина виновным по трем статьям: добровольная сдача в плен (ст. 352.1 УК РФ), покушение на повторную сдачу… pic.twitter.com/lgh2ji6WcP — SOTA (@sotaproject) April 15, 2025

Δεν ήταν σαφές από το δημοσίευμα της Kommersant εάν στο βίντεο αυτό μιλούσε υπό την απειλή βίας. Η ομάδα υπεράσπισής του φέρεται να ζήτησε την αθώωσή του, λέγοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία ότι διέπραξε κάποιο έγκλημα.

Ο Ιβανίσιν επέστρεψε στη Ρωσία σε ανταλλαγή κρατουμένων τον Ιανουάριο του 2024 και τέθηκε υπό έρευνα, σύμφωνα με την Kommersant.



