Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την σύλληψη 234 υπόπτων στο πλαίσιο μεγάλων διαστάσεων διεθνούς επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

«234 μέλη σημαντικών ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος συνελήφθησαν, 225 εντός της χώρας και 9 στο εξωτερικό», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια διευκρινίζοντας ότι οι συλλήψεις στο εξωτερικό έγιναν στην Ολλανδία, στην Γερμανία, στην Ισπανία και το Βέλγιο.

#BREAKING Turkish authorities announced on Tuesday a massive multinational operation into organised crime that led to over 200 arrests, primarily in Turkey pic.twitter.com/0xxOIgQadx — AFP News Agency (@AFP) April 15, 2025

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται μέλη οργανώσεων που εμπλέκονται στην διακίνηση κοκαΐνης, ηρωίνης, ecstasy σε πολλές ηπείρους, πρόσθεσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών.

Περισσότεροι από 21 τόνοι ναρκωτικών καθώς και περιουσιακά στοιχεία αξίας 13 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών (300 εκατομμύρια ευρώ) κατασχέθηκαν.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα διεθνές κύκλωμα μεγάλης κλίμακας», δήλωσε ο Αλί Γερλίκαγια τονίζοντας ότι οι ύποπτοι κατηγορούνται για σειρά εγκλημάτων, από εμπόριο ναρκωτικών μέχρι ξέπλυμα χρήματος και δολοφονίες.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, πληροφορίες και έγγραφα κοινοποιήθηκαν στις αστυνομίες της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, της Σερβίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Κοσόβου, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βραζιλίας και του Ιράν», διευκρίνισε ο Αλί Γερλίκαγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

