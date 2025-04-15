Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι υπάρχει «καλή πιθανότητα» να επιτευχθεί μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλώνοντας στον ιστότοπο UnHerd ότι «σίγουρα εργαζόμαστε πολύ σκληρά με την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ».

Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πιο πιθανό να απ' ό,τι με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της «αμοιβαίας σχέσης» των δύο πλευρών. Αντιθέτως, ανέφερε ως παράδειγμα τη Γερμανία, η οποία – όπως είπε – έχει ευνοηθεί από τις εξαγωγές στις, αλλά είναι «αρκετά σκληρή σε πολλές αμερικανικές» εξαγωγές.

«Ο Πρόεδρος αγαπά πραγματικά το Ηνωμένο Βασίλειο», σημειώνει ακόμη ο Βανς προσθέτοντας: «Αγαπούσε τη βασίλισσα. Θαυμάζει και αγαπά τον βασιλιά. Είναι μια πολύ σημαντική σχέση. Και είναι επιχειρηματίας και έχει πολλές σημαντικές επιχειρηματικές σχέσεις (στη Βρετανία). Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ βαθύτερο από αυτό. Υπάρχει μια πραγματική πολιτιστική συγγένεια. Και φυσικά, βασικά η Αμερική είναι μια αγγλόφωνη χώρα. Έτσι, νομίζω ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα να καταλήξουμε σε μια εξαιρετική συμφωνία που είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι κάθε νέο εμπορικό σύστημα θα προκαλούσε «αναταραχή» στις αγορές, ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει αυτή τη στρατηγική ως «μακροπρόθεσμο παιχνίδι» με στόχο τη μείωση των εμπορικών ελλειμμάτων των ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε επίσης να απαντήσει στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί εναντίον του σχετικά με τα σχόλια που έγιναν σε ιδιωτική συνομιλία για την Ευρώπη. «Αγαπώ τους Ευρωπαίους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έχω επανειλημμένα ότι πιστεύω ότι δεν μπορεί να διαχωρίσει την αμερικανική από την ευρωπαϊκή κουλτούρα».

Παρ' όλα αυτά, επέμεινε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει περισσότερη ευθύνη για την αυτοάμυνά της, τονίζοντας ότι «δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, και δεν είναι προς το συμφέρον της Αμερικής, η Ευρώπη δεν είναι μόνιμος υποτελής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών».

