Οι συνομιλίες με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ ήταν πολύ θετικές, δήλωσε την Τετάρτη ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

«Στη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τους Αμερικανούς, εκφράστηκαν ειλικρινά οι απόψεις της Ρωσίας σχετικά με τα έγγραφα που έφεραν... Οι Αμερικανοί επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να λάβουν υπόψη τους τις σκέψεις μας και τις βασικές μας προτάσεις» είπε.

Η Ρωσία, διεμήνυσε, το «δεξί χέρι» του Βλαντίμιρ Πούτιν, ευελπιστεί ότι η Ευρώπη και οι Ουκρανοί θα υιοθετήσουν πιο «σωστή στάση» δεδομένων των εξελίξεων στο πεδίο της μάχης. «Η Ευρώπη έχει αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση της πραγματικότητας» σημείωσε.

Η Ρωσία δεν έχει επικοινωνία με τους Ευρωπαίους για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία... Οι Ευρωπαίοι αρνούνται να συνεργαστούν με τη Ρωσία, αν και η Μόσχα είναι ανοιχτή στο να συζητήσει όλα τα ζητήματα, δήλωσε ο Ουσάκοφ απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

«Συζητήσαμε το ζήτημα της ένταξης της Ουκρτανίας στο ΝΑΤΟ» περιορίστηκε να πει ο Ρώσος αξιωματούχος, αρνούμενος να κάνει περισσότερα σχόλια.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας αποδέχτηκε ορισμένες προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και απέρριψε κάποιες άλλες, ενώ η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντήσει τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μίλησε μετά τις συνομιλίες στη Μόσχα μεταξύ του Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.