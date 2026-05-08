Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αφότου τέθηκε σε ισχύ, τα μεσάνυχτα, η διήμερη μονομερής εκεχειρία της για τις εκδηλώσεις για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, έχει καταστρέψει 264 ουκρανικά drone.

«Από τις 00:00 ως τις 07:00 ώρα Μόσχας (σ.σ.: και ώρα Ελλάδας), τα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 264 ουκρανικά (μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα)», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του στο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Max.

Τα drone αναχαιτίσθηκαν σε δέκα περιφέρειες, μεταξύ των οποίων αυτή της Μόσχας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

