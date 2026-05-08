Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα στις αρχές Μαΐου, όταν μαθήτρια έπεσε στο κενό όταν κόπηκε καλώδιο σε πάρκο ψυχαγωγίας
Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στην επαρχία Σετσουάν. Η 16χρονη κοπέλα έπεσε σε φαράγγι μετά από αστοχία καλωδίου, με την τραγωδία να καταγράφεται σε βίντεο.
Πριν την εκκίνηση, η κοπέλα φέρεται να φωνάζει ότι το λουρί ασφαλείας δεν είχε στερεωθεί σωστά.
Το περιστατικό συνέβη στο Maliuyan Adventure Park, στην πόλη Χουάιγινγκ. Η 16χρονη μαθήτρια, με το επώνυμο Λιού είχε πάει στο πάρκο για να δοκιμάσει μια δημοφιλή αλλά επικίνδυνη ατραξιόν: τη «Swing του Καταρράκτη» (Waterfall Swing), μια τεράστια κούνια που αιωρείται πάνω από ένα βαθύ φαράγγι.
Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κοπέλα ακούγεται να φωνάζει «δεν είναι αρκετά σφιχτό» (αναφερόμενη στο σχοινί ή το λουρί ασφαλείας) καθώς ο μηχανισμός την ωθούσε προς την άκρη της πλατφόρμας.
Παρά τις εκκλήσεις της, η διαδικασία συνεχίστηκε. Μόλις η κούνια εκτινάχθηκε, το σχοινί ασφαλείας φαίνεται να κόπηκε ή να λύθηκε, με αποτέλεσμα η 16χρονη να πέσει στο κενό από ύψος περίπου 160 μέτρων.
Η άτυχη κοπέλα υπέστη βαρύτατα τραύματα από την πτώση στα βράχια και κατέληξε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.
