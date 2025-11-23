Λογαριασμός
Επίθεση της Ρωσίας με drones στο Χάρκοβο: Τουλάχιστον 3 νεκροί και πολλοί τραυματίες - Δείτε βίντεο

Η μαζική επίθεση των Ρώσων στο Χάρκοβο πραγματοποιήθηκε ενώ διεξάγονταν οι συζητήσεις για το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ στη Γενεύη

UPDATE: 23:40
Χάρκοβο

Μεγάλη επίθεση με σμήνος από drones εξαπέλυσε την Κυριακή η Ρωσία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, την ίδια στιγμή που διεξάγονταν οι διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου και της ειρήνης που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης, «ήταν μία μαζική επίθεση», κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν.

Η πόλη του Χαρκόβου βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα απόσταση από τα σύνορα με τη Ρωσία και ήταν από τους πρώτους στόχους της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής κατά την εισβολή πριν από 3,5 χρόνια.

Δείτε βίντεο από τη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο: 

