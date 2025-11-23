Μεγάλη επίθεση με σμήνος από drones εξαπέλυσε την Κυριακή η Ρωσία στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, την ίδια στιγμή που διεξάγονταν οι διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου και της ειρήνης που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης, «ήταν μία μαζική επίθεση», κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν.

Η πόλη του Χαρκόβου βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα απόσταση από τα σύνορα με τη Ρωσία και ήταν από τους πρώτους στόχους της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής κατά την εισβολή πριν από 3,5 χρόνια.

Δείτε βίντεο από τη ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο:

❗️Russian drone struck a home in Kharkiv. pic.twitter.com/F07qopSZyr — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) November 23, 2025

Russian Geran-2 drones have targeted energy infrastructure in Kharkiv City in northeastern Ukraine. pic.twitter.com/Q8q7dC48lY — Geopoliti𝕏 Monitor (@GeopolitixM) November 23, 2025

🇺🇦🇷🇺 - UKRAINE / RUSSIE



🔹Frappes de drones shahed ce soir sur la ville de Kharkiv en Ukraine. pic.twitter.com/FWfhxL9i3e — NEXUS (@nexus_osint) November 23, 2025

A series of powerful explosions in Kharkiv



▪️Local channels report that more than 15 explosions have occurred in the city.

▪️New "Geraniums" are hitting targets. pic.twitter.com/DJC3XxG2IW — DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) November 23, 2025

Πηγή: skai.gr

