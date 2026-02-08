Λογαριασμός
Η Ρωσία επέτρεψε τη μαντίλα στα έγγραφα ταυτοποίησης – Οι περιορισμοί

Αντίθετα, από τα μέσα του 2025 και στις αρχές του 2026, αρκετές ρωσικές περιφέρειες επέβαλαν απαγορεύσεις στη θρησκευτική ενδυμασία προκαλώντας αντιδράσεις

Μαντίλα

Η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να επιτρέψει στις μουσουλμάνες (συμπεριλαμβανομένων των ξένων εργαζομένων) να φορούν χιτζάμπ στις φωτογραφίες για άδειες εργασίας και έγγραφα ταυτοποίησης (συμπεριλαμβανομένων των διαβατηρίων).

Πάντως, η μαντίλα δεν πρέπει να καλύπτει το πρόσωπο (νικάμπ), για λόγους ασφαλείας και ταυτοποίησης από συστήματα βιομετρικού ελέγχου.

Αντίθετα, από τα μέσα του 2025 και στις αρχές του τρέχοντος έτους, αρκετές ρωσικές περιφέρειες επέβαλαν απαγορεύσεις στη θρησκευτική ενδυμασία (συμπεριλαμβανομένου του χιτζάμπ και του νικάμπ) στα δημόσια σχολεία. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία είναι ένα "κοσμικό κράτος" και ότι τα σχολεία πρέπει να διατηρούν ουδετερότητα.

Αυτές οι αποφάσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από θρησκευτικούς ηγέτες και πολιτικούς στην Τσετσενία και το Νταγκεστάν, οι οποίοι θεωρούν την απαγόρευση αντισυνταγματική.
 

Πηγή: skai.gr

Ρωσία Μαντίλα
