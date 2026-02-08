Λογαριασμός
Δραματικές σκηνές στην Κίνα: Άντρας έσπευσε να σώσει ένα παιδί και παραλίγο να πεθάνει - Βίντεο

Το αγόρι έπαιζε σε μια λίμνη όταν έσπασε το στρώμα πάγου. Ο «καλός Σαμαρείτης» έσπευσε αμέσως να τον βοηθήσει, σύρθηκε στα τέσσερα και τον τράβηξε έξω

Κίνα

Δραματικές σκηνές σημειώθηκαν στην Κίνα, όταν ένας άντρας έσπευσε να σώσει ένα παιδί και παραλίγο να πεθάνει.

Το αγόρι έπαιζε σε μια παγωμένη λίμνη όταν έσπασε το στρώμα πάγου. Ο «καλός Σαμαρείτης» έσπευσε αμέσως να τον βοηθήσει, σύρθηκε στα τέσσερα και τον τράβηξε έξω από το νερό, αλλά ο πάγος υποχώρησε και ο ίδιος ο διασώστης έπεσε στην τρύπα.

Ευτυχώς, ένας άλλος περαστικός ήταν κοντά. Βοήθησε να τραβηχτούν τόσο το παιδί όσο και ο άντρας στην ακτή.

