Δραματικές σκηνές σημειώθηκαν στην Κίνα, όταν ένας άντρας έσπευσε να σώσει ένα παιδί και παραλίγο να πεθάνει.

A Chinese man rescued a child who fell through the ice and nearly drowned himself



The man rushed to help immediately — he crawled toward the boy on all fours and pulled him out of the water, but the ice gave way, leaving the rescuer trapped in the freezing water himself.… pic.twitter.com/0SwLbryIuN February 7, 2026

Το αγόρι έπαιζε σε μια παγωμένη λίμνη όταν έσπασε το στρώμα πάγου. Ο «καλός Σαμαρείτης» έσπευσε αμέσως να τον βοηθήσει, σύρθηκε στα τέσσερα και τον τράβηξε έξω από το νερό, αλλά ο πάγος υποχώρησε και ο ίδιος ο διασώστης έπεσε στην τρύπα.

Ευτυχώς, ένας άλλος περαστικός ήταν κοντά. Βοήθησε να τραβηχτούν τόσο το παιδί όσο και ο άντρας στην ακτή.

Πηγή: skai.gr

