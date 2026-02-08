Δραματικές σκηνές σημειώθηκαν στην Κίνα, όταν ένας άντρας έσπευσε να σώσει ένα παιδί και παραλίγο να πεθάνει.
A Chinese man rescued a child who fell through the ice and nearly drowned himself
The man rushed to help immediately — he crawled toward the boy on all fours and pulled him out of the water, but the ice gave way, leaving the rescuer trapped in the freezing water himself.… pic.twitter.com/0SwLbryIuN— NEXTA (@nexta_tv) February 7, 2026
Το αγόρι έπαιζε σε μια παγωμένη λίμνη όταν έσπασε το στρώμα πάγου. Ο «καλός Σαμαρείτης» έσπευσε αμέσως να τον βοηθήσει, σύρθηκε στα τέσσερα και τον τράβηξε έξω από το νερό, αλλά ο πάγος υποχώρησε και ο ίδιος ο διασώστης έπεσε στην τρύπα.
Ευτυχώς, ένας άλλος περαστικός ήταν κοντά. Βοήθησε να τραβηχτούν τόσο το παιδί όσο και ο άντρας στην ακτή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.