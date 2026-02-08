Ο Τραμπ υποδέχθηκε στο Μαρ-α-Λάγκο τον πρόεδρο της Ονδούρας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υποδέχθηκε χθες Σάββατο στην έπαυλή του στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας, τον ομόλογό του της Ονδούρας, Νάσρι Ασφούρα.

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, οι δύο χώρες έχουν στενή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και καταβάλλουν από κοινού προσπάθειες για «την αντιμετώπιση επικίνδυνων καρτέλ και διακινητών ναρκωτικών, καθώς και για την απέλαση παράτυπων μεταναστών και μελών συμμοριών από τις ΗΠΑ».

Ο συντηρητικός Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος υποστηρίχθηκε δημοσίως από τον Τραμπ, ορκίστηκε πρόεδρος της Ονδούρας τον περασμένο μήνα, αφού αναδείχθηκε νικητής των αμφίρροπων εκλογών της 30ής Νοεμβρίου, ύστερα από εβδομάδες καθυστερήσεων, τεχνικών προβλημάτων και καταγγελιών για νοθεία.

Πηγή: skai.gr

